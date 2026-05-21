映画『山口くんはワルくない』の公開直前イベントが19日、都内の女子校で開催され、主演の高橋恭平(なにわ男子)、共演の高橋ひかる、岩瀬洋志が登壇した。

“転校生”としてサプライズ登場

高橋恭平

昼休み、何も知らされず体育館に集められた約600人の生徒の前に、3人が劇中の制服姿でサプライズ登場。「転校生」として紹介されると、会場は大歓声に包まれた。花道のようにできた通路を歩きステージに上がると、その熱気は最高潮に達した。

主演の高橋恭平は「転校してきました。最後の学校生活は8年前、どうも高橋恭平です」と挨拶をすると、割れんばかりの歓声が。「若いって素晴らしいなと思います。何をしゃべっても黄色い声援が返って来るので、ほんまありがとうねみんな!」と笑顔で語った。

ヒロイン役の高橋ひかるは「文化祭や体育祭は本気で取り組むタイプ」と語り、「ほんま私、女子校に行ってみたかったんです。男女共学だったのでめっちゃ嬉しい、みんなカワイイ!」と喜びを見せた。

学校イベント初登壇という岩瀬も「熱量がすごい。今日は転校生として楽しみたい」と意気込んだ。

高橋ひかる

岩瀬洋志

生徒と“恋の2択クイズ”で交流

イベントでは作品にちなんだ2択クイズを実施。うちわを使って回答する形式で、生徒のリアルな恋愛観があらわになった。

「コワモテだけど照れ屋」か「金髪で勉強もできる」かという質問に、高橋恭平は後者を選択。「見た目と中身のギャップがある人は魅力的」と持論を展開。

また、「好きな人に対してつい意地悪してしまうタイプ」か、「遠くから見守るだけで話しかけられないタイプ」かを問われた岩瀬は、「意地悪しちゃうタイプ」と回答。「気になったら自分から話しかけに行くほうですね」と積極的な一面を明かし、その発言に会場の生徒からは再び大きな歓声が上がった。

さらに高橋恭平からは生徒に「シュッとしている男子か、筋肉質な男子か」と逆質問をする場面も。すると、会場の回答は真っ二つに。高橋ひかると岩瀬は「筋肉」を選び、高橋恭平は「自分が筋トレ好きじゃないので」と“シュッとしている派”を選び、笑いを誘った。

イベントの最後に岩瀬は「貴重な休み時間を使って集まっていただいて、本当にありがとうございます 。学校に来させていただいたのは人生で初! その初めてがこの学校のみんなで嬉しいです。この後の授業も頑張ってね!」とエールを贈った。

高橋ひかるは「映画を観てキュンキュンしてほしい」と呼びかけた。

高橋恭平は「皆さん、お昼ご飯は食べ終わったんですか?今から食べるってこと? ……でも、僕らとこうして喋れて、昼ごはんよりも美味しかったですよね?」と胸キュン発言で会場を再び沸かせ、「作品を楽しんで、友達にも広めて」とメッセージを送った。

会場は終始熱気に包まれ、サプライズイベントは大盛況のうちに終了した。