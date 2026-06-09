佐賀県は2026年1月より、「キングダム×(駆ける)佐賀県～佐賀の火を絶やすでないぞォ。～」を展開している。このたび、プロジェクト期間を9月30日まで延長するとともに、「古湯キングダム温泉郷」などの新たな企画を展開すると発表した。

佐賀県出身の漫画家・原泰久氏の『キングダム』(著・原泰久。集英社刊)連載20周年に合わせて実現した同プロジェクトは、1月下旬～3月の約2カ月間で参加者数が延べ約21万人を記録するなど好評を博した。こうした反響や、キングダムファン、佐賀県民から継続を望む声が多数寄せられたことを受け、プロジェクト期間を9月30日まで延長する。

「佐賀キングダム空港」やギネス世界記録に認定された「キングダム読破堤」、古湯温泉周遊キャンペーンなどの企画に加え、"古湯キングダム温泉郷"をコンセプトに古湯温泉街をキングダム一色に染め上げる新装飾や、「佐賀キングダム空港」装飾のアップデートなど、この夏新たな企画を展開する。

7月中旬に「古湯キングダム温泉郷」が出現

古湯キングダム温泉郷と題し、温泉街のメインストリート(石畳エリア)を中心に、迫力あるゲート装飾や街灯フラッグ、キャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットパネルなどを設置。まちの至るところで同漫画の世界観を楽しめる。

さらに、「キングダム×古湯温泉」キャンペーンの景品には、オリジナルコラボステッカー(C賞)を新たに追加。これまでのA賞、B賞に加え、「王騎の入浴」シリーズがさらに充実する。

「佐賀キングダム空港」装飾がアップデート

コラボ期間延長にあわせ、佐賀キングダム空港の装飾もアップデート。九州佐賀国際空港観光案内所、入口自動ドア、手荷物受取エリアのターンテーブルに新たな装飾を追加する。

また、同空港オリジナルコラボステッカープレゼントキャンペーンのステッカーデザインを7月中旬からリニューアル。空港内の売店・飲食店で税込1,000円以上利用した人を対象に配布する。

©原泰久/集英社