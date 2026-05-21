ホットランドホールディングスが展開する「築地銀だこ」は5月28日～8月10日までの期間、アニメ「銀魂」とのコラボレーションを全国の店舗(酒場業態、球場、競馬場、催事店等の一部店舗を除く)で実施する。

コラボたこ焼(8個入り)を発売

万事屋や真選組の面々をイメージした 特製スリーブ&カードが付属する「コラボたこ焼(8個入り)」(1,058円)を発売する。第1弾の商品は「万事屋の爽快! 生レモン&タルタル」、第2弾の商品は「真選組の熱き心のチーズミートソース」。

限定コラボカードは、今回のコラボレーション限定の描き下ろしキャラクターや、オリジナルのミニキャラ、等身キャラクターをデザインしたもの。第1弾・第2弾合計で25種を用意する。表面は「豪華な箔押し」仕上げで、"シークレットカード"も用意されている。

オリジナルデザインのだんらんパックも

描き下ろしイラストを使用した限定デザインのクリアファイルが付属する、オリジナルパッケージの「だんらんパック」も発売する。クリアファイルは、第1弾・第2弾・第3弾の計3種。

オリジナルデザイン だんらんパック

コラボならではのオリジナルミニキャライラスト

コラボ限定のオリジナルミニキャラは、付属品やグッズなどさまざまなアイテムとして登場する。

オリジナルミニキャラ

限定コラボグッズが当たるXキャンペーン

期間中、築地銀だこの公式Xアカウントをフォローし、該当する投稿をリポストすると、抽選で 「限定コラボグッズ」が当たる。応募方法や当選数などの詳細は特設ページで確認できる。