日本代表は29日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に臨む招集メンバー26名全員が集合した。

練習開始前には週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画『ONE PIECE（ワンピース）』とサッカー日本代表のコラボを記念し、尾田栄一郎先生の描きおろしパネルが登場。青色の麦わら帽子が贈呈され、主人公モンキー・D・ルフィと一緒に記念撮影を行った。

キャプテンの遠藤航は「この麦わら帽子をいただいたので、僕らも麦わらの一味としてワールドカップを戦って、日本のファンの皆さんを“新世界”に連れていきたいと思います！ ワンピース大好きです！」とスピーチを披露。ワンピースの物語で登場する「新世界（※偉大なる航路の後半部分）」になぞらえ、今大会で初のベスト8以上を目指す日本代表の挑戦を表現した見事なスピーチに大きな拍手が送られた。

今日から合流した久保建英もワンピースを愛する読者の一人。「ワンピースは好きですね。僕を含めて何人かヘビーな読者がいるので、すごく嬉しい」と笑顔を見せた。「単に読者としても嬉しいですし、ワンピースとコラボしてもらってるので、ワンピースの名に恥じないような活躍ができたらなと思います。（ワンピースは）世界中で人気ですし、どっち側からお誘いしたのかは分からないですけど、こうやってコラボを受けてくれたので、日本代表としても誇らしいなと思います」と語っている。

【投稿】「さぁ、いこう!!おれたちの最高地点へ」日本代表ユニフォーム姿のルフィ