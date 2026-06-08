佐賀県は6月7日、「世界海洋プラスチックプランニングセンター(愛称:PLA PLA(プラプラ))」を、唐津市鎮西町波戸岬に開業した。

世界初の海洋プラスチック専門体験施設が誕生

「2050年には海洋プラスチックの重量が魚の重量を上回る」――。世界の海には約1億5,000万トンのプラスチックが存在し、毎年約800万トンが新たに流れ込み続けている。ウミガメの86%、海鳥の44%、海洋哺乳類の43%の種がプラスチックの被害を受けており、海洋ごみが生態系に与える影響は1980年から約10倍に増加している。

日本近海のマイクロプラスチック濃度は世界平均の27倍。特に九州北部は、東シナ海から北上する対馬海流、入り組んだ狭い海峡、冬季に吹きつける季節風などの自然条件が重なり、国内外から大量の海洋ごみが漂着する「ホットスポット」とされる。同施設が立地する波戸岬は、この海洋ごみの「最前線」に位置している。

同施設は、この「問題の現場」に直接隣接して建つ、世界初の海洋プラスチック専門体験型拠点。ビーチクリーン(回収)から、ラボでの洗浄・粉砕・成形(分別・再生)、アップサイクル製品の創出までを訪問者自らが一か所で体験できる。

入館料は無料。開館時間は9:00～17:00。休館日は毎週水曜日(祝日の場合は翌日)となっている。

「和太鼓朱雀」のウェルカム演奏で

オープニングセレモニー開始に先立ち、地元佐志地区で活動する「和太鼓朱雀」による力強い和太鼓演奏が披露された。玄界灘の荒波を思わせるダイナミックな鼓動が波戸岬に響き渡り、オープニングにふさわしい活気あふれる幕開けとなった。

佐賀県知事が施設への思いを語る

オープニングセレモニーには、山口祥義佐賀県知事をはじめ、石原宏高環境大臣、駐日トンガ王国大使館 テヴィタ・スカ・マンギシ特命全権大使などの海外代表、地元の早稲田佐賀高等学校サスティナ部の学生代表らが登壇した。

山口祥義知事は、本施設に込めた思いについて、次のように語った。

「世界の美しい海を取り戻すために、そして世界の海・魚をプラスチックから守るために、世界海洋プラスチックプラニングセンターは今日、船出の時を迎えました。各国の賛同を得てこの日を迎えられたことを、大変嬉しく感謝申し上げます。いよいよ、地域発で世界の輪をひとつにしていこうという意欲的な取り組み、世界初の取り組みが今日からスタートいたします。世界の海がどうプラスチックと向き合っていくのかということをPLA PLAを拠点に考えていきたいと思います。施設の中には、『余白』を設けています。『昔はこんなの使ってたけど、今はみんなプラスチックに変わっちゃったね』という展示を見ながら、どこまでが許容されるのか、そんなことを子供たちに自分で考えてもらいたい。考えること、行動すること、将来の地球はみんなで考えよう、というメッセージです。さらに、九州大学・早稲田大学など各大学の支援を得て、一緒に作り出す知の拠点として、研究やシンポジウムの場にもしていきたいと思っています。是非このPLA PLAをきっかけにしながら、世界の海がプラスチックから守られて美しい海が取り戻されることと、皆さんに愛される施設になることを心から祈念しています。」(山口祥義知事)

山口祥義知事

名村造船所への感謝状贈呈とフラッグつなぎを実施

企業版ふるさと納税を通じて同プロジェクトに寄附した名村造船所に対し、山口知事より代表取締役社長の名村建介氏へ感謝状が贈呈された。

村造船所への感謝状贈呈

また、セレモニーでは一般的なテープカットではなく、国や地域、世代を超えて"佐賀の岬から世界の海を取り戻す"という願いを込めた「フラッグつなぎ」が執り行われた。山口知事、環境大臣、駐日大使ら海外参加者、次世代を代表する早稲田佐賀サスティナ部の学生らが、それぞれの思いを込めてフラッグをつなぎ合わせ、一本の大きな輪を完成させた。

午後は一般来場者を迎え、海洋プラスチックをアップサイクルする「オリジナルキーチャーム作り」ワークショップが開催された。また、参列者全員がモニュメント前に集まり、地元の子どもたちや参加各国の国旗とともに記念撮影を行った。

記念撮影

有料の体験プログラムも

同施設では、実際に手を動かして学ぶ体験プログラムを用意している。

全プログラム体験コース(団体向け)は、小学生～高校生(約4時間)が4,400円/人、成人(約4時間)が13,200円/人。再生体験コース(個人向け)は、小・中学生(約1時間)が1,100円/人、成人(約1時間)が2,200円/人となる。