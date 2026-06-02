インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は6月1日、TVアニメ「名探偵コナン」とコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff | 名探偵コナン」のWEB受注予約受付を公式オンラインストアほかで開始した。

江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、服部平次、安室透、赤井秀一の6人をモチーフにしたアイウェアコレクションが登場。キャラクターをイメージした配色に加え、"大切な人との思い出""トリプルフェイス"などの要素を各パーツに落とし込んだデザインで展開する。

「江戸川コナン モデル」(12,200円)は、コナンのメガネを想起させるウェリントン型フレームに、フロントの"鍵穴"とサイドの"虫眼鏡"パーツをあしらった。

「江戸川コナン モデル ZA261020_14E1」(12,200円)※セットレンズ代込

「毛利蘭 モデル」(12,200円)は、かけやすいブラウンのメタルフレームに、帝丹高校の校章や時計盤など、蘭の大切な思い出をモチーフに採用している。

「毛利蘭 モデル ZY262036_43F1」(12,200円)※セットレンズ代込

「灰原哀 モデル」(12,200円)は、スタイリッシュに使える、プラスチック×メタルのコンビネーションフレーム。フロントにはAPTX4869をイメージしたメタルパーツ、テンプル裏にはフサエブランドのイチョウの葉をあしらった。

「灰原哀 モデル ZN261016_43A1」(12,200円)※セットレンズ代込

「服部平次 モデル」(12,200円)は、シンプルでかけやすいスクエア型のプラスチックフレーム。サイドには平次のキャップをイメージしたメタルパーツを、テンプルにはタイヤ跡をイメージしたデザインを入れた。

「服部平次 モデル ZA261021_14E1」(12,200円)※セットレンズ代込

「安室透 モデル」(12,200円)は、シーンを問わずおしゃれにかけられるメタルフレーム。サイドのメタルパーツはポアロのロゴマークを忠実に再現。テンプルには桜の花びらを散りばめた。

「安室透 モデル ZN262006_43E1」(12,200円)※セットレンズ代込

「赤井秀一 モデル」(12,200円)は、赤井のクールな魅力をイメージしたブラックのメタルフレーム。サイドにはシルバーブレットを、フロントにはターゲットマークをイメージしたモチーフをデザインした。

「赤井秀一 モデル ZY262037_14F1」(12,200円)※セットレンズ代込

全てのメガネに、コラボ限定デザインのメガネケースとメガネ拭きが付属する。

さらに、「マスコットクリーナー」(1,320円)や「メガネポーチ」(2,200円)を含むグッズ全4種もラインアップする。

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

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