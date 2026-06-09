【2026年6月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、黒蜜きなこをまぶした韓国でトレンドの菓子パンや、まるで杏仁豆腐のような味わいのアイスバーなど、今しか食べられないスイーツが目白押しです。

2026年6月の新商品5品まとめ(6月9日～6月15日)

「餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

クロワッサンにもちフィリングと黒蜜ソースを絞りきな粉シュガーをまぶした韓国発のトレンド菓子パンです。

「もっちもち食感クレープ マンゴーココナッツ」(291円)

価格 : 291円

販売地域 : 北海道、関東、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、九州

マンゴーのさっぱり爽やかな味わいと自然な甘みのココナッツクリームとの組み合わせで、初夏におすすめのクレープです。

「7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン」(194円)

価格 : 194円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

カスタード生地を流して焼き上げたタルト生地に、さらにとろっと食感のカスタードクリームを絞った2層仕立てのタルトです。

「7プレミアム 杏仁ミルクアイスバー」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 全国

本格的な杏仁の味わいと杏仁豆腐ゼリーの食感が楽しめるアイスバーです。

「ぷるもち水まんじゅう 抹茶あん」(181円)

価格 : 181円

販売地域 : 関東、甲信越、中国、四国、九州

香りの良い国産抹茶を練りこんだ抹茶あんを、ぷるっとした食感で透明感のある水まんじゅう生地で包んだ商品です。

※6月10日以降順次発売

まとめ

黒蜜きなこをまぶした「餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ」は、新感覚な味わい。「7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン」は、タルトのカリッと食感とカスタードのトロッと食感を同時に楽しめます。

また今週は、マンゴーの爽やかな味わいが口いっぱいに広がる「もっちもち食感クレープ マンゴーココナッツ」や、杏仁豆腐を再現した「7プレミアム 杏仁ミルクアイスバー」など、夏に向けての新作スイーツが登場! 「ぷるもち水まんじゅう 抹茶あん」は、透明感ある見た目で涼しさを感じられる商品なので、ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用