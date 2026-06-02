【2026年6月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、練乳の入ったかき氷やつるんと食感の水ようかんなど、暑い季節にぴったりな商品が登場しています。

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2026年6月の新商品5品まとめ(6月2日～6月8日)

「7プレミアム 練乳いちごかき氷バー」(138円)

  • 「7プレミアム 練乳いちごかき氷バー」(138円)

    「7プレミアム 練乳いちごかき氷バー」(138円)

価格 : 138円
販売地域 : 全国

たっぷりと入ったとろ～り練乳ソースとザクザク食感のいちごかき氷が楽しめるアイスバーです。

「7プレミアム ホイップフレンチクルーラー チョコ&シュガー」(213円)

  • 「7プレミアム ホイップフレンチクルーラー チョコ&シュガー」(213円)

    「7プレミアム ホイップフレンチクルーラー チョコ&シュガー」(213円)

価格 : 213円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

生地にホイップクリームを注入した、チョコとシュガーの2種類の味わいが楽しめるフレンチクルーラーです。

「くちどけクリーム&シフォンケーキ」(421円)

  • 「くちどけクリーム&シフォンケーキ」(421円)

    「くちどけクリーム&シフォンケーキ」(421円)

価格 : 421円
販売地域 : 北海道、関東、山梨県、長野県、静岡県、九州

くちどけ軽いホイップクリームにシフォン生地を付けて食べる満足感のあるカップスイーツです。

「7プレミアム クロワッサン 抹茶クリーム 2個入」(192円)

  • 「7プレミアム クロワッサン 抹茶クリーム 2個入」(192円)

    「7プレミアム クロワッサン 抹茶クリーム 2個入」(192円)

価格 : 192円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿

2色の生地を使用した色合いが特長のクロワッサンです。焼き上げた後に抹茶クリームを注入しています。

「つるりん水ようかん」(213円)

  • 「つるりん水ようかん」(213円)

    「つるりん水ようかん」(213円)

価格 : 213円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

北海道十勝産小豆を皮まで使った餡を使用したつるんと食感のくちどけの良い水ようかんです。
※6月3日（水）以降順次発売

まとめ

「7プレミアム 練乳いちごかき氷バー」は、トロッと練乳ソースといちご味のかき氷の組み合わせが絶品! 「つるりん水ようかん」は、つるんと食感と餡のやさしい甘さを楽しめます。

焼き菓子やケーキが好きな人は、なめらかな味わいの「くちどけクリーム&シフォンケーキ」がおすすめ。そのほか、「7プレミアム ホイップフレンチクルーラー チョコ&シュガー」や「7プレミアム クロワッサン 抹茶クリーム 2個入」といった商品も発売されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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