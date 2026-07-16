コメダは7月15日、和喫茶「コメダ和喫茶 おかげ庵」を2026年8月に広島県、今冬に大阪府へ出店すると発表した。おかげ庵の西日本エリアへの出店は今回が初めてで、和のくつろぎを楽しめる喫茶店として展開していくという。

コメダ和喫茶 おかげ庵

和喫茶「おかげ庵」が西日本へ初進出

「コメダ和喫茶 おかげ庵」は、1999年2月に愛知県名古屋市で誕生した和喫茶。コメダ珈琲店で培ったくつろぎのノウハウを和の情緒へ広げたブランドで、珈琲や抹茶、甘味、食事をゆっくり楽しめる空間を提供している。

2026年6月末時点では、愛知県、東京都、神奈川県、埼玉県に18店舗を展開。これまで東海・関東エリアを中心に出店してきたが、多くの要望に応え、2026年8月に広島県、今冬には大阪府へ進出する。今後は「和のくつろぐ、いちばんいいところ」を全国へ届けることを目指し、2030年までに50店舗体制を目標に出店を進めていくという。

名古屋市瑞穂区 本店の外観

抹茶や焼きたておだんごなど和のメニューを展開

「おかげ庵」では、国産のお抹茶を使用した「お抹茶」を提供。注文を受けてからスタッフが1杯ずつ丁寧に点てるという。

また「おだんご」は、席で自身で焼きたてを楽しめるスタイルが特徴。焼き上がりを待つ時間も楽しめるよう、創業当時からこの提供方法を続けている。

お抹茶とおだんご

コメダ珈琲店の定番メニュー「シロノワール」を和風にアレンジした「抹茶シロノワール」も用意。温かいデニッシュと冷たいソフトクリームに、薫り豊かな抹茶ソフトクリームと黒蜜を組み合わせた一品となっている。

モーニングサービスや名古屋名物メニューも展開

開店から午前11時までは、飲み物を注文した利用者を対象にモーニングサービスを提供。おむすびセットでは、ふっくらとしたおむすびと味噌汁を楽しめる。そのほか、コメダ自慢のブレンド珈琲、和甘味、名古屋メシ定番のきしめん、鉄板で提供するレトロスパゲティーなども展開する。

西日本エリアの各店舗の詳細については、公式ホームページやプレスリリースなどで順次発表する予定としている。