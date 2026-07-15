2026年7月の新作5品まとめ(7月14日発売予定)

本記事ではミニストップで7月14日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、暑い季節にぴったりな刺激的な味わいを楽しめる「激辛祭り」を開催。スパイスや唐辛子の辛さがクセになるメニューに加え、ひんやり楽しめるスイーツまで、夏らしいラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年7月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「激辛麻辣炒飯」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

辛さレベル３（ミニストップ社独自基準）。唐辛子、ハバネロパウダー、花椒でスパイスを効かせた「激辛麻辣炒飯」(170.64円)は、痺れる辛さが特徴の、激辛好きのための炒飯です。

「激辛チーズキンパ」(397.44円)

価格 : 397.44円

販売地域: 東北、関東、九州

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

辛さレベル１（ミニストップ社独自基準）。「激辛チーズキンパ」(397.44円)は、コチュジャンを和えた焼豚や野菜ナムルにチーズを合わせています。

「スパイス効きすぎカレー」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

辛さレベル３（ミニストップ社独自基準）。11種類のスパイスを使用した、辛口で風味豊かな「スパイス効きすぎカレー」(699.84円)は、カレーの邪魔にならない薄衣のからあげをトッピングし、食べ応えのある商品に仕上がっています。

「激辛! 麻婆豆腐&旨辛炒飯」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

辛さレベル５（ミニストップ社独自基準）。人気の激辛唐辛子ハバネロを使用した炒飯と麻婆豆腐を組み合わせた「激辛! 麻婆豆腐&旨辛炒飯」(645.84円)は、炒飯は甘味噌を加え辛さを引き立たせ旨辛、四川風の激辛麻婆豆腐のソースは、豆板醤や花椒によるパンチのある味の中に、ひき肉の旨味が感じられるよう仕立てられています。

「ハロハロラムネ風パフェ」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ハロハロラムネをイメージした「ハロハロラムネ風パフェ」(321.84円)は、2色のラムネゼリーに苺ソースやフルーツをトッピングし、北海道産純生クリーム入りホイップをソフトクリームのように絞っています。

まとめ

7月14日発売の新商品は、唐辛子や花椒でスパイスを効かせた「激辛麻辣炒飯」や、コチュジャンを和えた具材とチーズを合わせた「激辛チーズキンパ」、11種類のスパイスを使用した「スパイスカレー」、さらに辛さレベル5の「激辛麻婆豆腐＆旨辛炒飯」など、「激辛祭り」の商品を中心にラインナップ。また暑い日にうれしい「ハロハロラムネ風パフェ」も登場します。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用