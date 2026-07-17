「セイコーマート」というコンビニをご存じだろうか。北海道になじみのある人なら「当たり前だ!」と言ってしまうかもしれない。それくらい北海道を中心に愛されてきたローカルコンビニだ。

今回は、『全国ローカルコンビニグルメ図鑑』(小学館クリエイティブ)から、「セイコーマート」の店内調理の歴史やプライベートブランドなど、知られざる魅力を厳選して紹介する。

セイコーマート

1971年に1号店がオープンしたセイコーマートは、50年以上の歴史を持つ地元密着型のコンビニエンスストア。北海道では離島も含め、実に全体の９割以上もの市町村に出店しているというから驚きだ。ちなみに関東では茨城と埼玉にも出店している。

店内調理「ホットシェフ」は年間700万個を売り上げるというカツ丼を始め、おにぎりやポテトフライなども取り扱っており、いまやセイコーマートの代名詞ともいえる存在にまで成長した。また「リテールブランド」と呼ばれるオリジナル商品は、牛乳からデザート、パンやアイスにお酒まで展開し、その商品数はなんと1000種類以上。地元の素材を使用するなど、品質と価格にこだわっている。北海道では大手３社以上に人気があり、まさに「ローカルコンビニ」を代表する存在だ。

現存するコンビニでは最年長!!

1号店である萩中店はセブンイレブン1号店よりも3年前に誕生し、日本に現存する最古のコンビニといわれている。写真は初のオリジナル商品であるバニラアイス。当時のブランド名は「セイコーフレッシュ」だった。

コンビニ弁当の概念を変えた「ホットシェフ」

セイコーマートの柱であるホットシェフは足寄店にて、「そば弁亭」という注文スタイルの厨房からスタート。

その後作り置きスタイルの「ホットフード」へ名称を変更し、改良を重ねてホットシェフとなった。

セコマの仲間「ハマナスクラブ」

北海道スパーより転換されたセイコーマートのグループ企業。同社の商品を扱っており、完全な北海道ローカルチェーン。

品数は業界最大手!! セコマのPB商品

美味しさ、品質、価格にこだわった、セイコーマートのオリジナル商品。ここで紹介しているカテゴリ以外に日用品なども展開している。

牛乳・乳製品▼

豊富町に自社工場を持ち、スーパーなどにも卸す自慢の牛乳は年間で1,500万本以上も売り上げる。

お酒▼

世界各国から直輸入しているワインを始め、専門店顔負けの品揃えなのは前身が酒卸であった強み。

冷凍食品▼

北海道の豊かな資源を使った高品質の冷凍食品。惣菜だけでなく刺身なども扱う。

パン▼

人気のメロンパンを始め、ちくわパンや豆パンなどのご当地パンも豊富。

デザート・お菓子▼

自慢の北海道牛乳を使ったプリンやティラミスなども人気。

旅行のお土産もセイコーマートで!!

北海道ならではのご当地商品も豊富に取り扱っている。

ソフトカツゲン

ビタミンカステーラ

やきそば弁当

※本記事で紹介している内容は、書籍出版時点(2024年9月)の情報です。現在は商品内容や販売状況、店舗情報などが変更されている場合があります。