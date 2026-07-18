ファミリーマートは7月21日から、牛乳のおいしさを楽しめるスイーツ7商品を展開する「ほっぺたとろける!ミルクスイーツ」キャンペーンを全国のファミリーマートで開催する。

牛乳のおいしさが楽しめる「ミルクスイーツ」が登場

牛乳のおいしさを楽しめる商品をカテゴリを横断して「ミルクスイーツ」として展開する。どの商品もコクがありながらもなめらかなくちどけに仕上げることで、暑い夏でも食べたくなるよう工夫している。定番のアイスやシュークリームに加えて、クイニーアマンやメロンパンなどをラインアップする。

「北海道産牛乳のメロンパン」(170円)は、北海道産牛乳仕込みのメロンパンに、北海道産牛乳を使用したミルククリームとミルクホイップをサンドした商品。

「ザクほろシュー(ミルククリーム)」(254円)は、ザクほろ食感生地の中にミルクカスタードクリームとホイップクリームのダブルクリームを入れたシュークリーム。

「もちっと食感 ミルクのクレープ」(298円)は、ふわふわのミルクムースと苺ソースを包んだもちっと食感のクレープ。

「ミルクとホワイトチョコのクイニーアマン」(248円)は、カリっと食感の飴部分にホワイトチョコをコーティングしたクイニーアマン。パイ生地の中に、ホワイトチョコガナッシュとなめらかなミルクホイップをつめた。

「ミルクサンド(キャラメルソース入り)」(298円)は、北海道牛乳を使用したくちどけのよいミルククリームの中にほろ苦キャラメルソースを入れサンドした商品。

「ミルクのトリコ」(150円)は、国産牛乳を50%使用した、ミルクの味わいを存分に楽しめるバーアイス。北海道産生クリームを配合することで、すっきりとした味わいの中にも、ミルクのコクと濃厚さを感じられる。

「たべる牧場ミルク」(248円)は、北海道産牛乳56%と北海道産生クリームを使用した、コクがありながらもすっきりとした味わいのミルクアイス。

50円引きファミペイクーポンを配信

アプリ「ファミペイ」では、対象のミルクスイーツに使える50円引きファミペイクーポンを配信する。配信期間は7月21日～8月3日、利用期間は7月21日～8月3日。