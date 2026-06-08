【6月9日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年6月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

6月9日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年6月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい!

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! バスチー -バスク風チーズケーキ-」(319円)

「盛りすぎ! バスチー -バスク風チーズケーキ-」(319円)

価格 : 319円

エネルギー : 380kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気のバスク風チーズケーキ「バスチー」が、お値段そのままで総重量51%増量して登場! 今だけの特別感あふれるボリュームを心ゆくまで堪能してみてはいかがでしょうか。

「ザクっと焼きチョコパン」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 338kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チョコチップとローストアーモンドの「ザクっと」した食感が一度に楽しめる、新作のチョコパンが登場です。香ばしく焼き上げたパン生地と、食感のアクセントになるチョコチップやアーモンドが絶妙なバランス。一口食べるたびに豊かな風味と食べ応えをしっかりと感じられる一品に仕上がっています。

「ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ」(362円)

価格 : 362円

エネルギー : 221kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

パリッとした薄皮チョコと、とろふわ食感の生マシュマロの組み合わせが楽しいスティックスイーツが登場。ワンハンドで手軽に食べられる形状でありながら、口のなかでとろけるマシュマロのリッチな味わいが魅力の一品。

「ふわふわドームケーキ カスタードホイップ」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 244kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりとした軽い食感のシフォン生地に、なめらかなカスタードホイップを贅沢に詰め込んだドーム型のケーキが登場です。口どけの良いカスタードホイップの上品な甘さと、ふわふわな生地が優しく重なり合います。

「徳島産業 加賀棒ほうじ茶ラテ」(228円)

価格 : 228円

エネルギー : 147kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしい香りが特徴の加賀棒ほうじ茶と、まろやかなミルクプリンを合わせた新作デザートが登場。本格的なほうじ茶ラテを飲んでいるかのような豊かな風味を感じられる、上品なカップスイーツです。

まとめ

6月9日以降に購入できる新商品は、「盛りすぎ! バスチー -バスク風チーズケーキ-」や「ザクっと焼きチョコパン」、「徳島産業 加賀棒ほうじ茶ラテ」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか? ※画像は公式ホームページより引用