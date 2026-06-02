【2026年6月】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年6月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

6月に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年6月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい!

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 391kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

プレミアムロールケーキが、お値段そのままで総重量51%増量して登場です。プレミアムロールケーキの口どけの良いクリームを、思う存分贅沢に楽しめる満足度の高いスイーツに仕上がっています。

「くちどけショコラクレープ」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 270kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ココア風味のほろ苦いクレープ生地で、濃厚なチョコソースとふんわりとしたチョコホイップを優しく包み込んだ「くちどけショコラクレープ」が登場。どこを食べてもチョコの豊かな風味と奥深いコクを堪能できる、チョコ好き必見の贅沢な仕上がりになっています。

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ」(192円)

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 260kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗, 地域により購入できない場合があるとのこと

ふわもち食感のパン生地のなかに、なめらかなチョコホイップと濃厚なチョコソースを贅沢に閉じ込めた冷やしクリームパンが登場です。とろけるような口どけとチョコの豊かな味わいが重なり合い、これからの季節にひんやり美味しくいただける一品に仕上がっています。

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 246kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわもち食感の生地のなかに、カスタードホイップとカスタードクリームが入ったとろける冷やしクリームパンが登場。2種類のカスタードが織りなす濃厚でリッチな味わいと、ひんやりとした心地よい口どけを存分に楽しめる贅沢なスイーツパンです。

「塩豆大福」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 186kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

北海道産小豆を使用し、小豆本来の豊かな風味を引き出してじっくり炊き上げたつぶあんを、ゴロゴロとした赤えんどう入りのもち生地で優しく包み込んだ「塩豆大福」が登場。塩気のきいた赤えんどうともち生地、そして上品な甘さのつぶあんが絶妙なバランスを奏でる王道の和スイーツです。

まとめ

6月に購入できる新商品は、「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」や「くちどけショコラクレープ」、「塩豆大福」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用