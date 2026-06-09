セブン‐イレブン・ジャパンは6月16日、ストローで混ぜながら楽しむ新感覚の「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」(429.84円)と「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429.84円)を沖縄県を除く全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。

「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」(429.84円)と「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429.84円)

「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」は、ぷるぷる食感の抹茶わらびもちを敷き詰め、とろりとなめらかな抹茶ミルク、ふんわりとしたホイップクリームを重ねた、3層仕立ての商品。抹茶の豊かな香りと旨みがミルクの甘みを引き立て、一体感のある味わいが楽しめる。

ストローで吸い上げることができるように柔らかなわらびもちを実現。時間が経っても固くならず、クラッシュした心地よい弾力と、滑らかな喉越しが楽しめる。

「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」商品イメージ

「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」は、ぷるぷる食感のいちごわらびもちを敷き詰め、とろりとなめらかなミルククリームやホイップクリームを重ね、さらにいちごソースをのせることで、ミルクのコクといちごの風味をバランスよく仕上げている。 甘酸っぱいいちご果肉のつぶつぶ感があるいちごソースと、わらびもちのぷるぷる食感の相性が良い。ひと口ごとに異なる味わいと食感を楽しめる。なお、喉に詰まる恐れがあるため、同社はよく噛んで食べるよう注意を促している。

「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」商品イメージ

なお、上記2商品とも東海一部・北陸は別規格商品を販売予定。