セブン‐イレブン・ジャパンは6月9日、世界16の国・地域に1,700店舗以上を展開する火鍋ブランド「海底撈(カイテイロウ)」監修の本格スープ春雨シリーズより、新商品「海底撈 トマト麻辣湯スープ春雨」(270円)と「海底撈 牛骨麻辣湯スープ春雨」(270円)を全国のセブン‐イレブンで順次発売する。

海底撈火鍋は、1994年に創立された世界最大の直営火鍋ブランドで、中華料理分野で国際的に広く認知されている。

「海底撈 トマト麻辣湯スープ春雨」(270円)は、海底撈で人気の「麻辣」と「トマトソース」を組み合わせたスープ春雨。濃厚なトマトソースを60g使用したコク深いスープに、極太春雨を42g使用し、食べ応えのある一品。

もちもち食感の春雨に濃厚スープがよく絡み、ひと口目から広がるトマトの旨味とスパイスの香りを楽しめる。

「海底撈 牛骨麻辣湯スープ春雨」(270円)は、花椒のシビレと唐辛子の辛みを効かせた麻辣湯に、牛骨をじっくり炊き出した旨味豊かなスープを合わせた、本格的な味わいの一杯。酢・辛ソース・粉末調味料の3種の別添を付けることで、店舗のような奥行きのある味わいを楽しめる。

酢で後味をさっぱりさせたり、辛ソースで刺激を強めたりと、好みに合わせて味わいを調整できる点も特徴となっている。