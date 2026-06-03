セブン‐イレブン・ジャパンは6月10日、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを全国のセブン‐イレブン店舗で実施する。

「セブンカフェ スムージー」が全品半額

6月10日は「スムージーの日」。ドールが、フルーツや野菜をそのままジュースにすることで栄養を丸ごととれるスムージーをより多くの人に味わってもらうことを目的に、スムージーの「ム(6)ージー(10)」と読む語呂合わせから制定した。

これに合わせ、同社は6月10日限定で、セブンカフェ スムージー全品が半額となるセールを実施する。また、6月10日～30日の期間、同商品の購入時にセブン‐イレブンアプリを提示すると、3杯購入ごとに「セブンカフェ スムージー 100円引きクーポン」を配信する。

セブンカフェ スムージー 100円引きクーポンを配信

フルーツ系ラインアップ(一例)

「ベリーベリーヨーグルトスムージー」(330.48円)は、急速凍結したストロベリーとブルーベリーに、明治ブルガリアヨーグルトを使ったアイスキューブを合わせた商品。爽やかな酸味とまろやかさが特長のヨーグルトにはちみつを加え、自然な甘さに仕上げた。

「アサイーバナナスムージー」(390.96円)は、スーパーフードとして注目を集めているアサイーと、バナナ、いちご、ブルーベリーを組み合わせた商品。アサイーの濃厚な風味とバナナの甘みが楽しめる。

「フルーツミックススムージー」(298.08円)は、バナナ、みかん、りんご、パイナップル、レモン、マンゴーの6種のフルーツを使用。手に取りやすい価格で、果物の贅沢な味わいを楽しめる。

「ストロベリーミルクスムージー」(360.72円)は、爽やかないちごの甘酸っぱさをコクのあるミルクの甘さが引き立てる優しい味わい。ミルクのアイスキューブには濃縮乳と練乳、生クリームを加え、まろやかな口当たりが楽しめる。

「すいかスムージー」(400.68円)は、みずみずしいすいかと甘酸っぱいいちごに、隠し味の塩やトマトで深いコクを加えた、フルーティーで爽やかな味わいのスムージー。