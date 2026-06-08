セブン‐イレブン・ジャパンは6月9日から、静岡県産一番茶100%の静岡茶を使用した「静岡茶フェア」を静岡県内のセブン‐イレブン店舗で開催する。

静岡茶フェア

同社は各地域の特色ある食文化に光を当て、地元の食材を積極的に活用することで、生産者の支援と地域経済への貢献を図る「地産地消」に取り組んでいる。その一環として、今回「静岡茶フェア」を開催。静岡茶を使用し共同開発したおむすびやパン、スイーツの全7品をラインアップ。

「混ぜ飯おむすびお茶漬け風ごはん 静岡茶使用」(181.44円)は、静岡県の茶葉を混ぜ込み、海苔やかつおと調和したお茶の香りを楽しめる一品。静岡県で販売する。

「静岡茶クリームの焼きチョコデニッシュ」(203.04円)は、静岡茶クリームをトッピングした焼チョコデニッシュ。チョコレートの甘みとお茶のほろ苦さが絶妙なバランスを味わえる。静岡県・山梨県で販売する。

「お茶香るしっとりケーキ 静岡茶使用」(192.24円)は、お茶の風味が楽しめる、しっとりとした食感が特長のケーキ。静岡県・山梨県で販売する。

「とろけるティラミス 静岡茶使用」(302.40円)は、なめらかなティラミスムースに、パリッとしたホワイトチョコレートがアクセントのティラミス。静岡県・山梨県で販売する。

「濃いお茶もこ 静岡茶使用」(259.20円)は、もっちりとしたシュー生地の中に、お茶の渋みや旨味を凝縮したクリームとソースを詰めた一品。静岡県で販売する。

「静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り」(259.20円)は、静岡茶を使用したお茶ムースと葛もち、粒あんを挟んだどら焼き。静岡県で販売する。

「静岡茶仕立てのコロコロようかん」(291.60円)は、一口サイズで食べやすく、手軽に楽しめるお茶ようかん。ホイップクリームを付けて味変も可能。静岡県で販売する。