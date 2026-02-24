24日、東京・台場のフジテレビで行われたFODのオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』(24日24:45配信スタート、毎週火曜20:00最新話配信)の完成発表会に登壇した飯島直子。その姿は、50代という“現在地”をユーモアと覚悟で受け止める女性そのものだった。笑いあり、ハプニングあり、そしてサプライズに涙も――。

飯島直子

50代に突入した女性が直面する日常の“あるある”を温かくユーモラスに描くコメディドラマ。劇中の「50代あるある」をまとめた映像が上映されると、飯島と堀内は堪えられず笑い続けた。

個性的な共演者について聞かれた飯島は「中田クルミちゃんとか、のせりんくんとかが、出演されてたんですけども、しっかりした年下のお友達という感じで……こういう感じで大丈夫ですか?」とノーエピソードで返したと思えば、「質問なんでしたっけ?」と、まさかの聞き直し。司会のフジテレビ藤井弘輝アナが再度質問するも「えっ?」とまだつかみきれず、「ごめんなさいねぇ」と、誤魔化しきった。

その後、昼の1時から朝方4時まで飲み続けたという若々しいエピソードを披露するが、最後の挨拶で立ち上がるとよろけてしまうハプニング。「まあ、そういう年頃ですからね(笑)」と言って周囲を笑わせながら、「このドラマは脚本が本当に素晴らしくて、本当にお守りにしたいなって思うほどです。ちょっと暗くなりがちな、ここからの年齢を楽しく生きていくためにですね、あの…なんつったらいいのかな……もうちょっとこう、何て言うのかな…」と、今度は言葉が出てこない。

会場がザワつく中、仕切り直して、「ポップな気持ちで、楽しくね。みんな元気に頑張っていきましょう。歳を重ねることは、とても素晴らしいこと。そして歳を重ねられるっていうことは、本当に素晴らしいことだと思います。みんな健康に気をつけて、そしてこのドラマを見てお守りにしていただけたら」と、身を持って呼びかけた。

その後、今月末に誕生日を迎える飯島に、サプライズの誕生日お祝い。観客からの「直ちゃん、お誕生日おめでとう～!」コールをきっかけに、堀内から花束を受け取って熱い抱擁を交わした。

そこにケーキが登場すると「うそー!」と驚きながら、「泣いちゃう…」と涙する飯島。「まだ誕生日じゃないけど、ありがとうございます。すごい記念すべき日になりました」と感謝を述べ、「きっとお父さんとお母さんも喜んでると思います」と、天国の両親に思いを馳せた。