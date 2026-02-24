「臭かったら失礼かな」――“おばさんと言われないために”意識していることを聞かれ、堀内敬子が真剣に悩みを打ち明けると、飯島直子も即座に「それ本当ですね!」とうなずいた。

24日、東京・台場のフジテレビで行われた、FODのオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』(24日24:45配信スタート、毎週火曜20:00最新話配信)の完成発表会。脚本の岸本鮎佳氏とともに、笑いの絶えないイベントとなった。

『こないだおばさんって言われたよ』は、50代に突入した女性が直面する日常の“あるある”を温かくユーモラスに描くコメディドラマ。会場からは「おばさんと言われないように意識していることはありますか?」という質問が飛んだ。

これに対し、堀内は「私は、(自分が)周りの方に臭かったら失礼かな、申し訳ないなと思うんです」と回答。「かと言って、変に香水とかつけすぎて余計臭くなっちゃっても困るっていう葛藤で、どのぐらいの量を振りまいたらいいのかしらって気にしたりすることはあります」と打ち明ける。

飯島は「それ本当ですね!」と同調し、「今一緒に仕事してる人に若い子たちとかいるんですよ。ちょっと香水つけすぎて“臭えな、あのババア”とかって陰で言われてたらどうしようとか思うじゃないですか(笑)」と想像することを告白。この解決策として、「遠くに香水まいて、そこをくぐっていく感じでやるようになりました(笑)」と、アクロバットな使用法を明かした。