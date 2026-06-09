宝島社は、2026年6月5日(金)から7月9日(木)までの間、東京・銀座にて「おもちゃ屋さん」を期間限定でオープンしています。会場では、コンビニや本屋で見かける付録メインのブランドムックをはじめ、宝島社トイズのおもちゃやカプセルトイの先行販売が行われ、大人も子供も楽しめる空間に。その見どころを紹介します。

遊び心も実用性もある付録とおもちゃが集結

「おもちゃ屋さん」の会場となるのは、東京・銀座にある、おもちゃをはじめぬいぐるみ、ゲーム、ドール、バラエティグッズなど、約20万点を取り揃えるおもちゃ専門店「博品館TOY PARK銀座本店」。1階のエントランスを入ったすぐのエリアで開催されていました。

宝島社のブランドムックや宝島社トイズのおもちゃやカプセルトイが一堂に会するポップアップショップは、今回が初めてなのだそう。

「おもちゃ屋さん」について、博品館 広報室/オンライン事業部の堅田朋宏氏は「『北海道チーズ蒸しケーキFAN BOOK』を見かけたときに、付録が主役というところが衝撃だった。さらに付録自体のクオリティも高く、遊び心ある商品ばかりで感銘を受けた」ときっかけを語り、「当店の商品取り扱いコンセプトである“遊び心ある商品”にマッチしているということ、さらに実用性もある商品が揃っていることからポップアップショップのお声がけをした」と背景を説明しました。

博品館 広報室/オンライン事業部 堅田朋宏氏

この提案について、宝島社 マーケット&ディストリビュート部の桜田圭子氏は「おもちゃ屋さんに進出できるんだと、夢のようなお話だと感激した」と声を弾ませ、「出版で培ってきた企画力、編集力、ブランド構築力を活かして付録がメインとなるブランドムックの開発に注力してきた。また2025年には宝島社トイズというおもちゃブランドを立ち上げ、それらの商品を博品館で展開できることに感謝している。この機会がファンの増加につながれば」と意気込みました。

宝島社 マーケット&ディストリビュート部 桜田圭子氏

会場には、100点以上の商品を展開しており、中でも桜田氏がおすすめするのは、6月の新商品である平成女子がときめくカプセルトイ2種類です。1つ目は、平成ストリートファッションを牽引した人気ファッション誌「CUTiE」の豆本。表紙だけでなく、コミックのワンシーンやストリートスナップなど、当時の記事がそのまま掲載され、細部にまでこだわりが詰まっていました。

2つ目は、「sweet」の付録として当時大ヒットした「Cher」のミニバッグキーホルダーです。デザインの雰囲気をそのまま再現していて、発売当時「sweet」の読者で、実際にトートバッグを使っていた筆者にとってはエモすぎました（笑）。

また、宝島社トイズの主力商品であるブラインドパックトイも展開され、そのインパクト大のパッケージが子供心をくすぐります。展示会用にワニのフィギュアが用意されていたのですが、驚くほどリアル。衝撃を与えると光ったり、スライムのように伸びたりと子供達が夢中になる理由がわかりました。

会場で目を引くのは、ブランドムックの付録のサンプル。「書店ですとサンプルをそこまで展開できないので、このポップアップでクッションやバッグ、ぬいぐるみなどを直接触っていただくことで、より価値を感じていただきたい」と見どころを語る桜田氏。『新宿中村屋公認 ふわふわ肉まんBIGクッションBOOK』や『MONO文具BOOK Vol.3』にはボックスに入っていたとは思えないほどの大きなクッションが付録になっており、そのモチっとした感触は病みつきになりました。

消しゴムそっくりな大きなクッション

顔を埋めたくなる肉まんBIGクッション

本物そっくりに作られた「北海道チーズ蒸しケーキ」のポーチは、前回のクッションが付録だった『北海道チーズ蒸しケーキFAN BOOK』が好評だったことから誕生したのだそう。デザインはもちろんのことふわふわな触り心地まで本物そっくりでした。

ブランドムックの中では、nishikawaの枕が付録になっているという『nishikawa とろふわ仕上げ 天使の深睡眠マクラBOOK』とお部屋ライトが特に人気があり、キャラクターとコラボしたお部屋ライトはコーナーが設置されていました。

nishikawaの枕のほかにも、ちいかわのキルティングバッグが付録の『CHIIKAWA 2WAY QUILTING BAG BOOK』やJTBが監修したボストンバッグがつく『JTB完全監修 超軽量！ ふわっと素材のボストンバッグBOOK』などの実用性のあるものも。

そうかと思えば『CIAO ちゅ～る 世界の猫を喜ばす キャットハウスBOOK』や『ちぎって遊べる♪ かにぱん 50th ANNIVERSARY ぬいぐるみポーチ BOOK』など、クスッと笑ってしまうようなものまで揃い、ときめきが止まない時間を過ごせますよ。

年齢も性別も問わずにおもちゃや付録に夢中になれる「おもちゃ屋さん」。宝島社が生み出す遊び心と実用性に溢れたアイテムをこの機会に体験してみてはいかがでしょうか？