星野リゾートが展開する「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)は9月1日から、「山の懐石」秋限定メニュー(1名21,780円)をメインダイニング「日本料理 嘉助」で提供する。

旬の食材を一皿に集めた前菜

日本料理 嘉助では、旬の食材を使い、趣向を凝らした日本料理・山の懐石を提供している。信州の滋味豊かな山菜、高原野菜、きのこ、ジビエ、川魚など、この土地の食材が持つ可能性を最大限に引き出すため、素材本来の旨味を活かす調理法を駆使し、軽井沢の季節の移ろいを一皿一皿に表現。山の素材が主役にも脇役にもなり、食材や調味料の組み合わせの妙が織りなす調和を大切にしている。

9月1日～10月31日までの期間、秋限定メニューを提供する。松茸や鹿肉、すっぽんや鹿肉といった山川の恵みとともに、深まりゆく秋の軽井沢の豊かな自然に包まれながら、旬の味覚を心ゆくまで堪能できる。料金は1名21,780円(税・サービス料込、宿泊料別)。予約は公式サイトで受け付ける。

秋の収穫の喜びを表現した前菜

毬栗を器として仕立て、秋の収穫の喜びを表現した前菜。毬栗のなかには、サクサクと香ばしいマコモダケの玄米香煎揚げや、色鮮やかな翡翠銀杏、栗本来のやさしい甘みが広がる栗茶巾絞りを盛り込んだ。ほんのり香る鹿肉の香ばしさと、噛むほどに広がる旨味が鼻を抜ける、パリッとした鹿節せんべいを添えた、豊かな秋の恵みを楽しめる一皿。

前菜 実りの秋

「中秋の名月」を表現した椀盛

もっちりとした食感の「すっぽん黄身葛豆腐」を月、花びら茸を雲、白葱を星に見立て、秋の夜空を表した椀物。黄身葛豆腐の中には濃厚で奥深い味わいの、すっぽんの煮凝りを忍ばせている。「豆名月」と呼ばれる十三夜にもちなみ、枝豆の青々しく芳醇な香りと、やさしい甘みが引き立つ、まろやかなすり流しをあわせた。

椀盛 中秋月

松茸と蕪を使い重陽の節句の「被綿」を表現した進肴

不老長寿を願う重陽の節句の「被綿(きせわた)」を表現した進肴。秋の冷涼な気候で甘みを増した蕪を菊の花に象り、中にはふわっとした食感の鹿肉の真薯を忍ばせた。その上に真綿に見立てた松茸を添え、鹿の出汁を使った深みのある餡が全体を優しく包み込む。菊花と青柚子の清々しい香りが、秋の訪れをより一層感じさせる。