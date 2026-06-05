ジャルパックは4月22日より、ジャルパックオリジナル観光を組み込んだツアー「五感でほどく 大人の台北」を販売している。

「五感でほどく 大人の台北」ツアーでは、参加者ごとに日本語専任ガイドと専用車が用意されている。おすすめの名店や歴史的な観光スポットを、人混みを避けてゆったりと、贅沢に巡るツアーとなっている。

空港からホテル、そして観光地への移動は全て専用車となっており、他の参加者に気兼ねすることなく、スムーズで安心な旅を実現。また、伝統的なパワースポット「龍山寺」や幻想的な天燈上げ体験、そしてノスタルジックな夕暮れの「九份」など、台北のハイライトを1日で効率よく、かつ優雅に巡ることができる。

食事は、到着日の夕食に、名店「點水楼」で味わう本場の小籠包が用意されているほか、2日目は、洗練されたエスリテホテル内のレストランにて絶品牛肉麺のランチ、夜は老舗レストラン「欣葉」で愉しむ伝統の台北料理など、美食の街でこだわりの台北グルメを堪能することができる。さらに、ツアー特典として、現地での移動に便利な「交通カード」と、厳選された「パイナップルケーキ」も用意されている。

出発期間は5月5日～9月30日、成田または羽田発。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。