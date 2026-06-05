東京都港区は10月24日、中央区との共催により「東京湾大華火祭」を開催する。

中央区制80周年記念・港区政80周年記念事業として、両区の魅力を区内外に広く発信するとともに、さらなる活気や賑わいの創出を目的に、平成27年度を最後に休止していた同イベントを開催する。

開催日時は10月24日午後5時30分～7時。荒天の場合は中止となり、順延は行わない。打ち上げ場所は東京港晴海埠頭沖海上で、約12,000発を打ち上げる予定。

観覧会場は全席申込制(チケット制)となる。観覧料金は、観覧席からの花火の見え方などに応じて5,000円～10,000円までの設定となる。なお、中央区・港区の全会場および江東区の一部会場は各区の区民優先会場となり、各区在住者が自区の会場を申し込む場合に限り、料金から5,000円を減額する。区民優先会場のチケット販売は7月上旬から開始する。

港区民優先の会場は、竹芝客船ターミナル、日の出ふ頭、芝浦ふ頭、芝浦南ふ頭公園、お台場海浜公園の5会場。中央区民優先会場は、晴海ふ頭公園、晴海客船ターミナルほか5会場。江東区民優先会場は豊洲公園。一般会場として、豊洲ぐるり公園、有明親水海浜公園ほか4会場を用意する。

また、東京港内海上には、標旗を購入した船舶向けの水上観覧エリアを設ける。詳細は公式ホームページで確認を。