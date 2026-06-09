タレントの大沢あかねが、2日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』(毎週火曜23:00～23:30)にゲスト出演し、自身の整形疑惑について言及した。

大沢あかね

バービーから「お顔が変わりましたよね」

パーソナリティのフォーリンラブ・バービーが、「ハッキリと言わせていただくと、お顔が変わりましたよね」と切り込むと、大沢は、「整形疑惑なんかもいろいろ出ているんですけれども」と触れ、「今のところ、切ったり縫ったりはしていなくて。美容医療一択で、あとはホームケア」と否定。「レーザーフェチなんですよ」と言い、「家でのホームケアをして、1年ぐらいかけて肌作りを結構して」と振り返った。

「それまでも本当にズボラで、ほとんど美容について何もやってこなかった」とのことで、「やっぱり36、7ぐらいのときに、自分の顔を鏡で見たら、『私こんな汚かったっけ?』と思って」と回顧。「たるんでるし、くすんでるし、むくんでるしみたいな感じで。今までちゃんと向き合ってこなかったツケみたいなのがパッて出ていて」ときっかけとなった出来事を語った。

「もっと自分に時間をかけてあげたい、キレイでいたい」と思ったことで、美容をやり始めた大沢。「そこから結構やり始めたら、気づいてくれる人がだんだん増えてきて。『肌めっちゃキレイじゃん』とかって褒めてくれるようになって。それがモチベーションで、めちゃくちゃ美容沼にハマった」と話していた。