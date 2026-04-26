タレントの大沢あかねが22日、YouTubeチャンネル『太田上田【公式】』で公開された動画に出演。“見た目が変わった”理由を説明した。

「また雰囲気が変わったね」「大人っぽくなったよね」

番組冒頭、4年ぶりの番組登場となった大沢に対し、太田光(爆笑問題)が「また雰囲気が変わったね」「元々キレイだったけど、一段とキレイになった」と伝えると、上田晋也(くりぃむしちゅー)も「確かに! 大人なんだけど、大人っぽくなったよね」「マダムっぽくなったというか」と同意。大沢は「本当ですか!?」と笑顔を見せつつ、「もう40歳ですから」と話した。

また、4年前の『太田上田』出演をきっかけに「オファーがすごい増えたんです」「お二人と相性がいいと思われてるから、ありがたいことにお二人の番組にも呼ばれるんですよ」「だけど、ほかの現場だとすごいビジネスな関係というか」といい、「(太田さんも)ほかの番組で会ったら、ブスのブの字も言わないじゃないですか」と尋ねる。

「もともと言ってないから、俺は!」と反論する太田に大沢が「言ってたよ!」と主張すると、上田は「ブスって言ってほしいの?」と質問。すると、大沢は「いや、それは……! ちょっとは欲しいですよね(笑)」と話し、笑いを誘った。

“見た目が変わった”理由を説明

この流れを受け、太田が「でも、整形した?」と純粋な眼差しで聞くと、上田は「より失礼だよ!」「なに、もう1個踏み込んでるんだよ」とツッコミ。さらに、太田が「ちょっと顔が変わったかなと思って」と続けると、大沢は「私、すごい痩せたんです。痩せて、美容のほうも頑張っていて」と、“見た目が変わった”理由を説明した。

この話を聞き、上田が「そういう仕事もしてるの?」「プロデュースしたりとかしてるの?」と尋ねると、大沢は「美容本を今年の2月に発売したりとか。今はちょっと美にも力を入れています」と答えていた。