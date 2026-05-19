モントワールは5月18日から、京都福寿園の抹茶を使用した「伊右衛門 抹茶塩」の先行販売を、全国のコンビニエンスストアで開始する。スーパーマーケットなどでは、5月25日より販売開始予定。

伊右衛門 抹茶塩

同商品は、「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべい。抹茶のほろ苦さと塩味の絶妙なバランスにこだわり、何度も試作を重ねてベストな味わいを追求したという。

内容量は46g。価格はオープン。