モントワールは5月18日から、京都福寿園の抹茶を使用した「伊右衛門 抹茶塩」の先行販売を、全国のコンビニエンスストアで開始する。スーパーマーケットなどでは、5月25日より販売開始予定。
同商品は、「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべい。抹茶のほろ苦さと塩味の絶妙なバランスにこだわり、何度も試作を重ねてベストな味わいを追求したという。
内容量は46g。価格はオープン。
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