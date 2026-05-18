ローソンは5月19日より、老舗茶舗ブランド「森半」とコラボレーションした『抹茶フェア』を全国にて順次開催。5回目となる今年は、「濃い抹茶」と「ミルク感あるマイルドな抹茶」をテーマに、デザート、ベーカリー、アイスクリーム、ラテなどを展開する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

5月18日発売

「Uchi Café×森半 抹茶ミルクロールケーキ」(279円)は、抹茶クリームとミルククリームを抹茶生地で巻き、仕上げに抹茶ソースをかけたロールケーキ。

5月19日発売

ふんわりした生地に、抹茶クリームとミルクホイップを包んだ「森半 抹茶ミルクパン」(203円)は、抹茶とミルクの2層の味わいを楽しむことができる。

「Uchi Café×森半 濃い抹茶クッキーシュー」(254円)は、ココアパウダーと竹炭パウダーを使用した黒いクッキー生地に抹茶カスタードホイップと、ミルク感のある抹茶ホイップクリームを注入した2種類のクリームが楽しめるクッキーシュー。

ローソン「森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入」(192円)

「森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入」(192円)は、ふんわり・もっちりした生地で、程よい苦みがきいた抹茶クリームと抹茶ミルクホイップをサンドしたパンケーキ。

「Uchi Café×森半 濃い抹茶クレープ」(265円)は、抹茶風味のクレープ生地で抹茶とホワイトチョコを使用した抹茶クリームと北海道産生クリーム、抹茶を使用した抹茶ホイップを包んだクレープ。2種類の抹茶の味わいを楽しむことができる

森半ブランド宇治抹茶を使用したアイス「森半 宇治抹茶ワッフルコーン160ml」(397円)も登場。豊かな香りや程よい苦み・渋みがしっかり感じられながら、食べやすいミルクベースで仕上げた抹茶アイスとなっている。

「アイス宇治抹茶ラテ」(288円)は、老舗お茶ブランド「森半」茶師が選んだ宇治抹茶とマチカフェこだわりの牛乳で、抹茶の旨みが楽しめる甘さ控えめのアイス抹茶ラテ。

5月26日発売

ローソン「Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入」(376円)

「Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入」(376円)は、黒い求肥生地と黒いもち食感生地を重ねたもちもち生地で、抹茶クリームと粒あんを巻いた4個入りのロールケーキ。

※画像はすべてイメージ。

※地域によって、発売日時や商品仕様が異なる場合がある。

※一部、沖縄県では発売されない商品がある。