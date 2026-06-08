岡村隆史は「本当に変わったと思う」 よゐこ・濱口優が明かす

お笑いコンビ・よゐこの濱口優が、5月30日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)にゲスト出演し、ナインティナイン・岡村隆史の結婚後の変化を語った。

岡村隆史

岡村隆史に「変わったな～！写真撮ろうぜ」

濱口は、岡村が独身だった頃のエピソードを回想。「お前、ディズニーランドに行けてええな」と言われ、「行ったらええやん」と返すと「奥さんできてからの楽しみにとってある」と答えられたと明かした。

その後、岡村が結婚してから、ディズニーで開催されたプレビューイベントに招待されたという濱口。そのときのエピソードとして、「急に目の前に、ミッキーのサングラスかけたちっちゃいおっさんがバッと来て。『やっぱりおったか』って。パッと見たら岡村隆史なんです」と振り返り、当時の驚きを話した。

さらに、「娘と奥さんと3人で、おそろいのアロハを着て。『変わったな～! 写真撮ろうぜ』って、家族みんなで写真撮ったのよ」と岡村のやり取りを紹介し、「それは本当に変わったと思う」としみじみ話していた。