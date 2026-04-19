「ずっと断ってきて……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、これまでディズニーを“シャットアウト”していた理由を語った――。

岡村隆史

「結婚して子供が生まれたら…」密かに抱いていた夢

16日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演した岡村。東京ディズニーシー25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」に招待されたと報告しつつ、「ホンマにもうわからへん。20代、30代とかもそうなんですけど。ディズニーランドロケっていうのを、ずっと断ってきて……」と吐露。これまで、数えるほどしか同パークを訪れたことがないといい、「“結婚して子供が生まれたら、ディズニーランドに行きたいんです! 同じ目線で楽しみたいんです!”ってことで、断ってきて」とその理由を打ち明けた。

また、「デートとかもしたことないから。妻が、ディズニーランドでこんな声出すねんなって、はじめて知った。“ミッキー!”言うてて。俺、出産も立ち会ってないから、大きな声とか聞いたことなかってんけど。ディズニーランドではじめて聞いたんや」と妻とのプライベートエピソードも告白。同パークを訪れるたび、“7人の小人”のクリスタルフィギュアを集めており、「7体買おうと思ったら、妻に止められて。“1つずつ買ったら?”って」「この間行ったら、4体しかなかった。次行ったときも、あるかどうかわからへん。あのとき、買っておけばよかった」とちょっぴり後悔をにじませた。

将来、“家族で楽しむ”ことを目標に見据え、ディズニーロケを頑なに断り続けてきた岡村。そのため、ディズニー・ピクサー作品もまったく観たことがないと明かし、「全然わからない。観たらアカンと思って観てない。えらいやろ? 一切合切、シャットアウトして。決めててん」とキッパリ。一方、第1子が生まれてからは、『トイ・ストーリー』シリーズが気になっているようで、「おもちゃの話やろ? 俺、『トイ・ストーリー』から入ろうと思ってねん」「何話まであんの? もう5が公開? ほんなら、早めに見とかなあかんやん!」と興味津々だった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。