『笑点』60周年でギネス世界記録　最年長・好楽に認定証「急に言われたんで、えっ?」

日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30～)が、7日の放送で「テレビコメディパネル番組(週間)の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。認定日は、番組開始からちょうど60年にあたる2026年5月15日。7日の放送では、ギネス世界記録公式認定員から、笑点メンバー最年長の三遊亭好楽へ認定証が手渡され、春風亭昇太は「この番組を紡いできてくれた先輩たちに感謝したい」と思いを語った。

認定日は、番組開始からちょうど60年にあたる2026年5月15日。1966年5月15日にテレビで初めて放送された『笑点』は、60年にわたり“良い答えには座布団をあげて、悪いと取る”スタイルの「大喜利」を続けてきた。

この「大喜利」は、初代司会者の立川談志さんによって考案され、前田武彦さん、初代三波伸介さん、五代目三遊亭圓楽さん、桂歌丸さん、現在の春風亭昇太と、歴代司会者へ受け継がれてきた。時代やテレビ環境が激変する中でも、そのスタイルは一切ブレることなく守り続けられ、日本の日曜夕方のお茶の間の風景として親しまれてきた。

2,000本近く一升瓶を飲んだのは記録に載らない？

7日の放送では、「笑点が60年ずっと同じやり方で大喜利し続けた番組」として、ギネス世界記録公式認定員から、笑点メンバー最年長の三遊亭好楽へ認定証が手渡された。会場はどっと沸き、拍手喝采となった。

好楽は「私、まだピンと来ていないんですよね。急に言われたんで、えっ? って。よく考えたらすごいことですよね」と驚きのコメント。「私、『笑点』が誕生する前の月に噺家になったのもあり、番組とは縁が深いのですが、これはすごい光栄なことでしてね」と喜びを語った。

その一方で、「元旦から大みそかまで毎日一升瓶のお酒を5年間飲み続けたので2,000本近く一升瓶を飲んでいたのですが、それはギネス世界記録に載らないんですかね?(笑)」と笑わせた。

春風亭昇太「先輩たちに感謝」

三遊亭小遊三は「“青天の霹靂”っていうのはこういうことかなと。予想もしていなかったので驚いていまして、実感はまだ湧いていないです」と率直な心境を明かし、「これからはギネス世界記録の名に恥じないように、ノーベル賞に向かって頑張ります」とコメント。

司会の春風亭昇太は「すごくうれしいですね。たまたま僕たちの世代で頂きましたが、60年同じやり方で大喜利をやり続けた番組ということでのギネス世界記録なので、やっぱり、この番組を紡いできてくれた先輩たちに感謝したいと思います」と、歴代メンバーへの思いを語った。

林家たい平は「先輩方が築き上げてくれた中の一瞬だけいる、その一瞬に、こうやってギネス世界記録認定していただけたことがうれしく、そして、誇りに思っております」と感謝した。

立川晴の輔「談志のお墓に報告したい」

立川晴の輔は「日本で一番とかだったらわかるんですけど、世界に認定されたっていうことが『笑点』のこの“世界”がつまり、本当に“ワールド”なんだなと思いました」と実感。「初代司会者で僕の大師匠の立川談志のお墓に行って報告したいと思います」と話した。

春風亭一之輔は「世界一の記録ということで。でもね、宇宙の果てには地球みたいな星が絶対あるはずなんで、そこでもこういう番組がひょっとしてあって、『宇宙対抗大喜利』みたいなのが、これからできるといいですよね」と独自の視点でコメント。「今後もユニバーサルに頑張ります」と笑わせた。

桂宮治は「人生で初めて子供たちに自慢できる瞬間に立ち会わせていただきありがとうございました。これからも、かっこいいパパであり続けたいなと思います」と喜び、山田隆夫は「笑点60周年、本当におめでとうございます。継続は力なり。これからも、100年に向けて、皆さん健康に気をつけて頑張りましょう」と呼びかけた。

【編集部MEMO】

『笑点』が60周年を迎えた理由について、春風亭昇太は「他の番組は進化していくんだけど、『笑点』だけが進化しなかったから、ガラパゴス諸島みたいになってる。他の地域では見られない不思議な生き物が生き残ったという状態。それが良かったんじゃないかな」と語っている。

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