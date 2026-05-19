『笑点』(日本テレビ系、毎週日曜17:30～)と『週刊プレイボーイ』のコラボレーションが実現した。1966年に放送を開始した『笑点』と、同年に創刊した『週刊プレイボーイ』が、ともに60周年を迎えることを記念したもので、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号に、笑点メンバー全員による撮り下ろし特別ビジュアルと、三遊亭小遊三の「袋とじ」企画が掲載される。

三遊亭小遊三

今回のコラボでは、『笑点』レギュラーメンバー全員による撮り下ろし特別ビジュアルを、「笑点版」と「プレイボーイ版」の2パターンで制作。「笑点版」は、おなじみのカラフルな着物姿で、明るく楽しげな雰囲気に。一方の「プレイボーイ版」では、いつもとはガラリと異なるダークスーツに身を包み、『笑点』でのイメージカラーのネクタイをポイントに、“本物のプレイボーイ”を体現したビジュアルになっている。

さらに、三遊亭小遊三の「袋とじ」企画も掲載。大喜利コーナーで「袋とじ」をたびたびネタにしている小遊三が、今回は自ら“袋とじモデル”として登場する。

小遊三がネタにしているアラン・ドロンになりきってグラビアを撮影。袋とじを開くと、禁断の“ヌードシーン”もあるとか、ないとか――。

【編集部MEMO】

『笑点』が60周年を迎えた理由について、春風亭昇太は「他の番組は進化していくんだけど、『笑点』だけが進化しなかったから、ガラパゴス諸島みたいになってる。他の地域では見られない不思議な生き物が生き残ったという状態。それが良かったんじゃないかな」と語っている。

(C)前康輔／集英社