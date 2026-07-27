乃木坂46、AKB48、＝LOVE、後藤真希、柏木由紀らが出演する世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』が、31日から8月2日まで、フジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)でライブ配信される。

今回配信されるのは、メインステージ「HOT STAGE」をはじめ、「HEAT GARAGE」「SMILE GARDEN」の3ステージ。会場に足を運ぶことができない人も、自宅や外出先からリアルタイムで楽しむことができる。

『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026』

16年目迎える世界最大のアイドルフェス

『TOKYO IDOL FESTIVAL』(TIF)は、2010年に日本初の“アイドルに特化した大規模同時多発的音楽フェス”として東京・品川でスタート。翌年から会場をお台場へ移し、国内外から多くのアイドルとファンが集まるイベントへと成長した。

16年目を迎える今年も、スペシャルステージやコラボレーション企画など、多彩なコンテンツを展開する。

主な出演者には、Juice=Juice、CANDY TUNE、櫻井優衣、CUTIE STREET、超ときめき宣伝部、WHITE SCORPION、ラフ×ラフ、LinQ、きゅるりんってしてみて、Ringwanderung、Merry BAD TUNE.、AKB48が名を連ねる。

さらに、佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)、Appare!、#Mooove!、fav me、SUPER☆GiRLS、可憐なアイボリー、虹のコンキスタドール、夜光性アミューズ、つばきファクトリー、i☆Ris、HKT48、SKE48、僕が見たかった青空、≒JOY、≠ME、＝LOVE、ロージークロニクル、後藤真希、PIGGS、i-COLも出演。

このほか、二丁目の魁カミングアウト、なみだ色の消しごむ、高嶺のなでしこ、諸橋沙夏(＝LOVE)、iLiFE!、GT48、柏木由紀、NMB48、STU48、ファントムシータ、yosugala、IS:SUE、乃木坂46、ドレスコード、ウマ娘 プリティーダービー、のんふぃく！、ばってん少女隊、Sweet Alley、22/7、豆柴の大群、りんご娘、衛星とカラテアらが登場する。

3日間、3ステージをライブ配信

31日は、「SMILE GARDEN」が9時15分配信開始・9時45分開演、「HOT STAGE」が9時30分配信開始・10時開演、「HEAT GARAGE」が10時15分配信開始・10時45分開演。

8月1日は、「SMILE GARDEN」が9時15分配信開始・9時45分開演、「HOT STAGE」が9時20分配信開始・9時50分開演、「HEAT GARAGE」が10時15分配信開始・10時45分開演となる。

最終日の2日は、「HOT STAGE」と「SMILE GARDEN」が9時15分配信開始・9時45分開演。「HEAT GARAGE」は10時15分配信開始・10時45分開演となっている。

見逃し配信は、準備が整い次第、8月5日23時59分まで実施。視聴チケットの購入者は、ライブ配信とアーカイブ配信の両方を視聴できる。

チケットは8月5日17時まで販売され、価格は単日券が3,900円、3日間通し券が9,800円。

なお、TIF2026で実施されるオンライン投票の投票券は、FODの配信チケットには付属しない。また、各日の「Tシャツ着用者限定ステージ」は配信されない。