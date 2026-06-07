6月7日に東映特撮ファンクラブ(TTFC)での見放題配信がスタートした、TTFC10周年記念作品『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』より、本編視聴後推奨の“最終トレーラー”およびフォルティクス追加フォームが解禁された。

今回公開となる最終トレーラーでは、これまで明かされていなかった物語の核心や新たな戦いの一端に加え、フォルティクス追加フォームの姿も初公開。さらに、今後展開予定の連動コンテンツスケジュールもあわせて発表されている。

最終トレーラー映像解禁!

本編配信開始とあわせて、『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』の最終トレーラー映像を解禁された。これまで伏せられていた物語の展開や激戦の数々、そしてフォルティクスの全3形態を収録した、本編視聴後推奨の特別映像となっている。

公開後だからこそ明かせる“ネタバレ解禁”の内容とともに、『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』の魅力を90秒に凝縮した映像だ。

フォルティクスの3形態を解禁!

正義、愛、そして勇気――。仲間たちの強い想いに呼応し、フォルティクスが新たな進化を遂げる。

格闘戦を極めた「フォルティクス・カノーン」、分身戦術を駆使する「フォルティクス・ストラトス」、そして巨大な力で敵を圧倒する「フォルティクス・ギガース」。それぞれ異なる特性と戦闘スタイルを持つ3つの新フォームがついに解禁された。

体術戦闘に特化した基本形態「フォルティクス・カノーン」

フォルティクスの格闘戦に特化したフォーム。

本条津吉の強い正義感に呼応して発現し、俊敏な機動力と優れた体術を併せ持つ。

両肩に装備したブーメランを織り交ぜた多彩な攻撃を得意とする形態。

多彩な武器を使いこなす分身形態「フォルティクス・ストラトス」

フォルティクスの分身戦術に特化したフォーム。

海城心陽の他者を思う愛に呼応して発現し、複数の分身体を同時に展開することが可能。

多彩な武器を自在に使い分けたり、コンビネーション技を得意とする形態。

圧倒的なパワーで戦う巨人形態「フォルティクス・ギガース」

フォルティクスの巨大戦術に特化したフォーム。

早田直斗の内に秘めた勇気に呼応して発現し、自身を巨大化することが可能。

圧倒的なパワーと光線技を得意とする形態。

フォルティクス関連コンテンツが今後も続々配信!

5月28日開催の最速上映会＆トークショー映像の完全版配信に加え、オーディオコメンタリー(副音声)バージョンやメイキング映像の配信が決定。本編のその先まで楽しめる多彩な関連コンテンツを、今後順次届けていく。

5月28日の上映会映像、TTFC版配信決定!

5月28日に開催された「フォルティクス最速上映会＆トークショー」の映像が東映特撮ファンクラブ(TTFC)で配信することが決定した。ステージには鈴木福(本条津吉役)、濱田龍臣(早田直斗役)、武田玲奈(海城心陽役)、宮澤佑(須賀楠雄役)、坂本浩一監督が登壇。貴重な裏話が飛び出したトークショーの模様に加え、他では決して見ることのできない「TTFCだけの限定シーン」も収録。

オーディオコメンタリー(副音声)バージョン配信決定!

本編のオーディオコメンタリー(副音声)バージョン配信も決定。コメンタリーには主演の鈴木福(本条津吉役)、濱田龍臣(早田直斗役)、武田玲奈(海城心陽役)、そして坂本浩一監督の豪華4名が参加。ここでしか聞けない撮影現場の秘話や、迫力あるアクションシーンの解説、息の合ったキャスト陣の和気あいあいとしたトークなど聴きどころ満載だという。

メイキング配信決定!

『フォルティクス』の舞台裏に迫るメイキング映像の配信が決定。本編では見られない撮影現場の緊迫した空気感や、キャスト陣の素顔が垣間見えるオフショットなど、作品の裏側を余すことなく届ける。鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈ら豪華キャスト陣が撮影に挑む姿や、坂本浩一監督が手がける大迫力のアクションシーンが完成するまでの貴重な制作過程は必見。本編とあわせて観ることで、作品の世界観をより深く楽しめる、見応え抜群の映像だ。

(C)東映特撮ファンクラブ