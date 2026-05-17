東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて6月7日配信開始のTTFC10周年記念作品『フォルティクス配信! 推しを継ぐもの』より、追加キャスト情報第3弾が発表された。TTFC最高司令官役に大友康平、エージェント・奥山かずさ、科学者・俊藤光利が新たに物語へ加わる。あわせて、秘密組織〈TTFC〉編と名のついた予告編30秒と、キャスト陣からのコメントも到着した。

豪華追加キャスト情報第3弾

追加キャストとして、新たに3名の出演が決定。表向きはTTFC運営組織の関係者でありながら、その裏では世界の均衡を守るために暗躍する“もうひとつのTTFC”に所属する重要人物たちを演じる。冷静な統率力で組織を導く最高司令官・東役にロックバンドHOUND DOGのボーカルであり俳優の大友康平、最前線で任務を遂行するエージェント・笛木役に『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』にて明神つかさ／パトレン3号役を演じた奥山かずさ、高度な技術で組織を支える科学者・五本木役に、『仮面ライダーアマゾンズ』『仮面ライダーギーツ』などに出演した俊藤光利が出演。彼らが握る“TTFCの秘密”が、フォルティクスの運命に大きく関わっていくという。

東(あずま)／ 演：大友康平

TTFCの最高司令官。TTFCを統括する長官。常に冷静沈着な判断力で組織全体を導く指導者であり、その決断は感情に流されない判断力に裏打ちされている。物語が進むにつれ、彼の覚悟がフォルティクスの運命を大きく左右していく。

大友康平コメント

物心ついた頃から親しんできた、伝統と歴史ある“東映特撮作品”の精神を受け継いだ今作は、まさに“ど直球ど真ん中”の作品だと思います。私が演じたTTFC本部長官・東は、“堅物で強面”と思われがちなので、物腰が柔らかく、それでいて一本芯の通った男を演じられればと思いました。鈴木福さん・濱田龍臣さん・武田玲奈さんたちのチームワーク・友情・奮闘する姿に心を打たれると思います。周りを固める個性あふれるキャストたちにも注目です。東映特撮ものの魅力満載のニューヒーローの活躍や、こだわりの映像にも必ずや満足して頂けるはずです。ご期待ください!!

笛木(ふえき)／演：奥山かずさ

TTFCに所属するエージェント。TTFCのエージェントとして前線に立つ女性。冷静な判断力と高い行動力で任務を遂行し、過酷な現場を牽引してきた存在。だが彼女は同時に、フォルティクスの核心に関わる秘密を知る一人でもある。その真実が明かされる時、物語は大きく動き出す。

奥山かずさコメント

この作品の題材を初めて聞いた時、非現実なのにどこかリアルで、斬新さにワクワクしました。私が演じる「笛木」は、TTFCのエージェント隊長。 落ち着きの中に情熱が垣間見える人物を意識しました。

衣装も役のイメージにピッタリで即決!久しぶりのガンアクションも全力で挑みました。とにかくワクワクが詰まった作品です。ぜひご覧ください。

五本木(ごほんぎ)／ 演：俊藤光利

TTFCの科学者。TTFCに所属する科学者。飄々としている一方で、高度な専門知識によって組織の技術面を支える重要な存在。研究者としての純粋 な探究心と、TTFCの一員としての責任との間で揺れる彼の選択は、物語終盤に大きな意味を持ち始める。

俊藤光利コメント

本当にむちゃくちゃ面白い、最高の作品ができました!「よくぞここまで全ての要素を凝縮したな」と驚くほど、アクション満載で見どころしかありません。私が演じるキャラクターも、科学者でありながらどこか「やから」のような空気感を持った、一癖も二癖もある役どころです。本当に、早く皆さんに届けたい気持ちでいっぱいです。期待を裏切らない仕上がりになっていますので、ぜひ楽しみにしていてください!

予告編30秒(秘密組織〈TTFC〉編)

『フォルティクス配信!推しを継ぐもの』の新たな予告編30秒が公開!! 豪華キャストとともに解禁された予告編30秒(秘密組織〈TTFC〉編)では、本作に登場する組織「TTFC」に関わるキャラクターが登場。TTFC最高司令官をはじめ、エージェントや科学者らの姿が収められている。

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