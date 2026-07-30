7月29日、東京ドームシティシアターGロッソにて、『手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破!真夏に忍ばず大結集! at シアターGロッソ』が開催され、そのイベント中に『手裏剣戦隊ニンニンジャー』の「キンジ・タキガワ／スターニンジャー」を演じていた多和田任益から、『仮面ライダーシノビ』の新作となる“最終回”が制作、東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて配信されされることが発表された。

「神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ」を数作に渡って演じ続けてきた多和田が、新作で再び主演を務める。どのようなストーリーになるのか、蓮太郎以外にはどんなキャラクターが登場するのか、『仮面ライダーシノビ』“最終回”の詳細は、TTFCにて後日発表される予定だ。

発表の瞬間も! イベントの模様のTTFC独占配信決定!

『仮面ライダーシノビ』“最終回”の解禁も行われたイベント、『手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破!真夏に忍ばず大結集! at シアターGロッソ』のTTFC独占見放題配信も決定。配信開始は2026年秋頃を予定しており、詳細は随時TTFC内のニュースにて告知する。

多和田任益(神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ 役)コメント

───『仮面ライダーシノビ』の最終回 が制作されることになった感想

2019年のスピンオフから7年越しで念願の最終回を迎えられて感無量です。

「絶対撮ってくださいね!」と関係者にお会いする度に言っていたのですが、言い続けてみるものですね。

前作の『仮面ライダータイクーンmeet仮面ライダーシノビ』のエンディングで、まるでレギュラー放送の様な次回予告を、未来を見せてくださったことが今に繋がっていると思っています。 まだ見たい、演りたいと思える作品を生み出してくださったこと、そして気持ちを受け止めて下さった制作陣にとにかく感謝しています。

───ファンの方へのメッセージ

ニンニンジャーの10周年突破イベントが出来たこともそうですが、僕がずっとシノビの続編を望み続けられたのは、ファンの皆さんも待ち望む声を届けてくださったからに他ないです。

皆様も一緒に別の世界線のニチアサライダー、『仮面ライダーシノビ』の最終回を迎えましょう。

「仮面ライダーシノビ」とは

「仮面ライダーシノビ」は、『仮面ライダージオウ』(2018)テレビシリーズに2022年の未来の仮面ライダーとして登場。2019年に“2022年から調達してきた”という形でTTFCにて『RIDER TIME 仮面ライダーシノビ』全3話を制作、配信。2023年に“前年からスタートしたテレビシリーズのクライマックスを迎える『仮面ライダーシノビ』第46話”としてTTFCにて『ギーツエクストラ 仮面ライダータイクーンｍｅｅｔｓ仮面ライダーシノビ』が制作、配信された。

「仮面ライダーシノビ」出演作

仮面ライダージオウ

『仮面ライダージオウ』(2018)テレビシリーズのEP17「ハッピーニューウォズ2019」、EP18「スゴイ!ジダイ!ミライ!2022」に、2022年の“未来の”仮面ライダーとして「仮面ライダーシノビ」が登場。(脚本：下山健人／監督：柴﨑貴行)

『仮面ライダージオウ』スピンオフ RIDER TIME 仮面ライダーシノビ

2022年の未来に放送されているテレビシリーズ『仮面ライダーシノビ』を調達してきたという形で、2019年より配信しているTTFCオリジナル作品。「FIRST忍POW! ハッタリの恋はイッポウ通行の巻」、「NEXT忍POW!! 闇忍の暗殺殺ポウの巻」、「LAST忍POW!!! 八ポウ塞がり危機一髪の巻」の全3話。(脚本：金子香緒里／監督：柴﨑貴行)

ギーツエクストラ 仮面ライダータイクーンｍｅｅｔｓ仮面ライダーシノビ

『仮面ライダーギーツ』(2022)テレビシリーズのスピンオフとして、2023年より配信しているTTFCオリジナル作品。『仮面ライダージオウ』で描かれた未来によれば2022年からのテレビシリーズは『仮面ライダーシノビ』が放送されているはず････。その『仮面ライダーシノビ』の世界に『ギーツ』の桜井景和・沙羅が迷い込んで、「第46忍POW!!! アジト襲撃!届けよ吉ポウ!の巻」としてストーリー展開される。(脚本：金子香緒里／監督：坂本浩一)

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