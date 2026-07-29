大阪府枚方市「ひらかたパーク」にて開催中の「全スーパー戦隊展」にて、スーパー戦隊親善大使の松本寛也が仕掛ける6夜限定のスペシャルイベント「真夏のスーパー戦隊レジェンド 6 NIGHT!」の実施が決定した。
同イベントは、8月11日～16日の計6日間、「全スーパー戦隊展」夜の時間帯を特別にオープンし、歴代スーパー戦隊シリーズのレジェンドキャストが登場する日替わりのトークショー。MCは松本寛也が務め、ここでしか聞けないレジェンドエピソードが披露される。さらに入り口では、レジェンドキャストが演じたヒーローによるお出迎えグリーティングも実施する。
開催スケジュール
8月11日：キングオージャーNIGHT
- トークショー出演者：平川結月、長谷川かすみ、天野浩成
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お出迎えグリーティング：パピヨンオージャー 、 もっふん
8月12日：ジュウオウジャーNIGHT
トークショー出演者：中尾暢樹、立石晴香
お出迎えグリーティング：ジュウオウイーグル、ジュウオウタイガー
8月13日：キュウレンジャーNIGHT
- トークショー出演者：岐洲匠、大久保桜子、南圭介
- お出迎えグリーティング：シシレッド、カメレオングリーン、ホウオウソルジャー
8月14日：ブンブンジャーNIGHT
- トークショー出演者：葉山侑樹、鈴木美羽、齋藤璃佑、相馬理
- お出迎えグリーティング：ブンブルー、ブンピンク、ブンブラック、ブンオレンジ
8月15日：ゴーバスターズNIGHT
- トークショー出演者：馬場良馬、小宮有紗
- お出迎えグリーティング：ブルーバスター、イエローバスター、ビートバスター
8月16日：ゼンカイジャーNIGHT
- トークショー出演者：駒木根葵汰
- お出迎えグリーティング：ゼンカイザー
各日スケジュール
- 17:30 入場開始 ヒーローグリーティング
- 18:30 トークショー開演
- 19:30 トークショー終演
- 20:00 退場・営業終了
券売情報
- チケット料金：12,000円(トークショー、展示観覧料金含む)
- 申し込み：ローソンチケットにて7月29日18時より抽選受付開始