大阪府枚方市「ひらかたパーク」にて開催中の「全スーパー戦隊展」にて、スーパー戦隊親善大使の松本寛也が仕掛ける6夜限定のスペシャルイベント「真夏のスーパー戦隊レジェンド 6 NIGHT!」の実施が決定した。

同イベントは、8月11日～16日の計6日間、「全スーパー戦隊展」夜の時間帯を特別にオープンし、歴代スーパー戦隊シリーズのレジェンドキャストが登場する日替わりのトークショー。MCは松本寛也が務め、ここでしか聞けないレジェンドエピソードが披露される。さらに入り口では、レジェンドキャストが演じたヒーローによるお出迎えグリーティングも実施する。

開催スケジュール

8月11日：キングオージャーNIGHT

トークショー出演者：平川結月、長谷川かすみ、天野浩成

お出迎えグリーティング：パピヨンオージャー 、 もっふん 8月12日：ジュウオウジャーNIGHT

トークショー出演者：中尾暢樹、立石晴香

お出迎えグリーティング：ジュウオウイーグル、ジュウオウタイガー

8月13日：キュウレンジャーNIGHT

トークショー出演者：岐洲匠、大久保桜子、南圭介

お出迎えグリーティング：シシレッド、カメレオングリーン、ホウオウソルジャー

8月14日：ブンブンジャーNIGHT

トークショー出演者：葉山侑樹、鈴木美羽、齋藤璃佑、相馬理

お出迎えグリーティング：ブンブルー、ブンピンク、ブンブラック、ブンオレンジ

8月15日：ゴーバスターズNIGHT

トークショー出演者：馬場良馬、小宮有紗

お出迎えグリーティング：ブルーバスター、イエローバスター、ビートバスター

8月16日：ゼンカイジャーNIGHT

トークショー出演者：駒木根葵汰

お出迎えグリーティング：ゼンカイザー

各日スケジュール

17:30 入場開始 ヒーローグリーティング

18:30 トークショー開演

19:30 トークショー終演

20:00 退場・営業終了

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