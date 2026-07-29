大阪府枚方市「ひらかたパーク」にて開催中の「全スーパー戦隊展」にて、スーパー戦隊親善大使の松本寛也が仕掛ける6夜限定のスペシャルイベント「真夏のスーパー戦隊レジェンド 6 NIGHT!」の実施が決定した。

同イベントは、8月11日～16日の計6日間、「全スーパー戦隊展」夜の時間帯を特別にオープンし、歴代スーパー戦隊シリーズのレジェンドキャストが登場する日替わりのトークショー。MCは松本寛也が務め、ここでしか聞けないレジェンドエピソードが披露される。さらに入り口では、レジェンドキャストが演じたヒーローによるお出迎えグリーティングも実施する。

開催スケジュール

8月11日：キングオージャーNIGHT

  • トークショー出演者：平川結月、長谷川かすみ、天野浩成

  • お出迎えグリーティング：パピヨンオージャー 、 もっふん

    8月12日：ジュウオウジャーNIGHT

  • トークショー出演者：中尾暢樹、立石晴香

  • お出迎えグリーティング：ジュウオウイーグル、ジュウオウタイガー

8月13日：キュウレンジャーNIGHT

  • トークショー出演者：岐洲匠、大久保桜子、南圭介
  • お出迎えグリーティング：シシレッド、カメレオングリーン、ホウオウソルジャー

8月14日：ブンブンジャーNIGHT

  • トークショー出演者：葉山侑樹、鈴木美羽、齋藤璃佑、相馬理
  • お出迎えグリーティング：ブンブルー、ブンピンク、ブンブラック、ブンオレンジ

8月15日：ゴーバスターズNIGHT

  • トークショー出演者：馬場良馬、小宮有紗
  • お出迎えグリーティング：ブルーバスター、イエローバスター、ビートバスター

8月16日：ゼンカイジャーNIGHT

  • トークショー出演者：駒木根葵汰
  • お出迎えグリーティング：ゼンカイザー

各日スケジュール

  • 17:30 入場開始 ヒーローグリーティング
  • 18:30 トークショー開演
  • 19:30 トークショー終演
  • 20:00 退場・営業終了

券売情報

  • チケット料金：12,000円(トークショー、展示観覧料金含む)
  • 申し込み：ローソンチケットにて7月29日18時より抽選受付開始