ベネッセコーポレーションが提供する子ども向け番組「しまじろうのわお!」は、ウルトラマンシリーズ最新作『ウルトラマンテオ』との特別コラボレーションを、2026年8月より実施する。2028年に40周年を迎える「しまじろう」と、今年60周年を迎えるウルトラマンシリーズの、世代を超えて多くの親子に愛され続けている両キャラクターが、周年という節目、そして同じテレビ東京系列・土曜朝の放送という縁により、この夏、夢の共演を果たす。

8月8日の「しまじろうのわお!」内でのミニドラマ放送を皮切りに、8月後半には「ハッピー・ジャムジャム」の特別コラボ動画、さらにファミリーイベント「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」(「ウルサマ」)へのしまじろうの出演など、夏休み期間中に様々な企画を展開する。

「しまじろう」と「ウルトラマンテオ」がテレビで共演!

8月8日(土・寅の日)の「しまじろうのわお!」にて、争いを好まない優しい心を持つ光石イブキ(ウルトラマンテオ)としまじろうの出会いを描いたミニコラボドラマを放送する。二人が握手を交わした直後に鳴り響く怪獣アラート。一体何が起こるのだろうか。

また、8月15日から29日までの3週連続で、お馴染みの楽曲「ハッピー・ジャムジャム」に、ウルトラマンテオとプチ怪獣 プッチーが登場する特別コラボ動画を放送する。なお、「しまじろうのわお!」8月8日の放送内容は、TVerにて9月5日まで見逃し配信予定。

「ウルサマ」にしまじろうが登場!

現在、東京・池袋で開催中の「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」において、8月19日・20日の2日間、しまじろうがゲストとして登場する。しまじろうがウルサマ会場の来場者と一緒に「ウルトラマン体操」を楽しむほか、ウルトラマンテオ＆しまじろうの特別コラボシールをプレゼントするなど、親子で楽しめる企画を用意。また、大阪会場では、8月13日にこのコラボシールをステージエリア入場者全員にプレゼントする。

イベント概要