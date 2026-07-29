2026年7月24日より、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』(監督：上堀内佳寿也)と映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』(監督：福沢博文)の二本立て映画が全国劇場にて好評上映中だ。それぞれテレビシリーズ『仮面ライダーゼッツ』『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の「集大成」として生み出された作品。作風や世界観の違いはあれど、どちらも映画館の大スクリーンでこそ映える大迫力のアクションと、観る者の感情を揺さぶるエモーショナルなストーリーが盛り込まれ、見ごたえ満点の映画になっている。

ここでは、仮面ライダーゼッツ／万津莫を演じる今井竜太郎、ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を演じる長田光平に対談インタビューを行い、両作品の見どころや撮影にまつわる裏話、そしてこれから続いていく俳優人生の中でチャレンジしてみたい役どころについて、語ってもらった。

「独特な宿題を出す先生が…」小学生時代の思い出

――本日(7月13日)は、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』と 映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』のプレミアイベント【夢を叶える!特別授業】が行われた「豊島区立高南小学校」にてお2人にお話をうかがっています。

長田:いま僕たちがいるのは「音楽室」ですね。子どもたちが座っている椅子が木でできていて、こういうのを見ると懐かしいなと思います!

今井:僕たちはすっかり大きくなってしまったから、教室にあるものすべてがすごく小さく見えて不思議な気持ちになりますね。

――イベントでは、今井さんも長田さんも子どもたちから大人気でした。

長田:僕たちをわーっと囲んでくれて、すごかったですよね。やっぱりヒーローが好きな子どもたちは、少しでも近くで見たいですよね。

今井:イベント中はみんな、先生の言うことをよく聞いて整列していたんです。でも僕たちが舞台ソデに帰っていくタイミングになって、子どもたちも我慢できずに動いちゃったんです。とにかくみんな、小さくて、かわいくて、でも落ち着いて～という気持ちでした。

長田:子どもたちはほんとにかわいかった。「食べちゃいたい」という形容がまさにピッタリでした(笑)。

――ステージに上がった6年生選抜チームの3人からは、なかなか鋭い質問が飛び出しましたね。どんな子どもでしたか、お2人の「夢」は何ですかとか……。

長田:いい質問ばかりで、竜ちゃん(今井)とのトークもすごく弾みました。とても優秀な子たちだなと思いましたよ。

今井:特別授業ということだったので、集まってくれた児童のひとりひとりに、僕たちの言葉が伝わってくれたら嬉しいよね。

――小学生時代の思い出で、いちばん強烈に残っているのは何年生のころですか?

長田:あんまり覚えてないのですが、あえて言うなら3年生、4年生のころかな。僕は子どものころ、やんちゃすぎて問題児みたいに思われていて、先生から怒られてばかりでした。でも3年生のとき、ある先生が僕のことを肯定してくれて、そこから他人に対する姿勢が変わったような気がします。その先生は独特な宿題の出し方をされるんです。「今日は何かひとつ“思いやり”のあることをして、明日それを報告してください。それが宿題です」と言っていたのを思い出します。

今井:小学生時代の思い出というと、友だち同士でサッカーをしていて、ジャンケンでメンバーを選んでいたら先生に怒られたこととか(笑)。なんか、怒られたことばかり覚えてるなあ。

長田:辛い記憶ほど、残るんだよね。でも、子どものころ辛い思いをしたからこそ、大きくなって人に優しくできるのだと思います。いまの竜ちゃん、優しいもんね。

今井:ありがとう!

集大成の映画、お互いの作品で好きなシーンは?

――この記事が発表されているころには、すでに映画が公開されて大評判になっていると思います。『仮面ライダーゼッツ』はテレビシリーズがいよいよクライマックスというタイミングで、最終回に向けてまだまだひと波乱、ふた波乱ありそうですね。

今井:そうなんです。映画をご覧になってから、テレビシリーズの最終展開を観ていただけると、面白さが倍増すると思います。ぜひ映画もテレビも楽しんでいってほしいです。

長田:『超ギャバン』は映画公開前の7月19日で最終回(第23話)を迎えましたが、ぜひ映画館の大スクリーンでギャバン・インフィニティの戦いを観てほしいです。

――お互いの映画をご覧になったときの、長田さん、今井さんのご感想はいかがですか。

今井:映画『超ギャバン』ほんとうにカッコよかったですね。最初から最後まで、怜慈がすごくカッコいい。鳥肌が立つほどゾクゾクしたのは、怜慈が再度コンバットスーツを「蒸着」し、映画限定フォーム「ギャバン・インフィニティ・アポロン」の姿になるところ。セリフそのものの重みや、声の出し方とか、すごい迫力でしたね。あと、コンバットスーツのマスクが割れた状態で戦う怜慈の姿ですよ。熱いセリフがどんどん飛び出して、心にグッときました。

今井が「心にグッときた」という、ギャバン・インフィニティとギャバンキラーの激闘シーン/映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』より

長田:ギャバンキラーと戦うシーンでは、僕が割れたマスクを被り、スーツも着て、アクションをやらせていただいたので、そうした感想を聞けて嬉しかったです。『仮面ライダーゼッツ』では冒頭の莫が「警察庁を爆破したテロリスト」として出てくるじゃないですか。今までに見たことのない「悪そうな莫」で、おいおいどうした? と不安になると同時に、そこから気になって見入ってしまうんです。

長田:ノクスとゼッツとの激しいバイクチェイスのシーンも、ただカッコいいだけじゃなくて、ビジュアルの中にいくつものドラマが盛り込まれている感じ。見ている側も「こんな意味が込められているのかな?」と考えたくなるような映画だなと思いました。竜ちゃんが莫を演じることで、色気やはかなさ、背負っているものの重みなどを感じさせてくれます。

今井:嬉しい言葉ですね! ありがとう!

――撮影で特に頑張った! というシーンはありますか?

今井:古川(雄輝)さん演じるノクスを抱きかかえて、線路を歩くシーンですね。足元が砂利だったのでフラフラして……めっちゃ頑張りました。でも劇中では切なげな、悲しい表情をしていなくちゃいけないので、「頑張ってる!」みたいに映っていないといいな。

長田:莫が銃を構えるカットで、カメラが莫の目線になるところ、あれもカッコよかったね。

今井:あのカットのときは、僕がカメラの後ろから手を回して撮っていました。

長田:『ゼッツ』はところどころですごいアングルの映像があって、驚きながら観ていました。

「俺たちヒーローがついているぜ!」と伝えたい

――映画を通じて、お2人が子どもたちに伝えたいメッセージは何でしたか。

今井:テレビシリーズにも映画にも共通していますけど、「夢」を諦めないで、追い続けることの大切さはずっと発信していきたいです。

長田:子どものころから「こうなりたい」という夢を持っている子を応援することは、僕たちにとっては当たり前のことだと思うんです。一方で、まだ夢が定まっていない子もいるはずで、それはそれでいいんです。誰に何を言われようと、自分の人生は一度きりなんだから、自分を信じてほしい。夢を持っている子も、持っていない子も、仮面ライダーゼッツとギャバン・インフィニティはずっと応援してるんだよ、と伝えたいですね。みんな、いろいろな悩みをかかえているかもしれないけど、俺たちヒーローがついているぜ! という思いを映画に込めました。

――テレビシリーズとは一味違う、映画ならではのお芝居はありましたか。

今井:莫の場合、冒頭シーンでの「ワルっぽい表情」がそれにあたりますね。1年間、仮面ライダーを演じてきて、あんな表情をしたのは初めて。上堀内(佳寿也)監督とも話し合いをして、こだわりぬいて撮影しました。

長田:『超ギャバン』では、ギャバンキラーを演じた高橋努さんが僕のことをリードしてくださりました。努さんのお芝居がとても魅力的で、これに怜慈としてどう対抗すればいいか……そんな気持ちがスクリーンの大画面で伝わればいいなと思いました。努さんとの共演は勉強になることばかりで、自分としてはとても充実した撮影でした。

最凶の敵・長谷誠/ギャバンキラーを演じる高橋努との共演は勉強になることばかりだったという長田/映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』より

――お2人は映画でも激しいアクションに挑戦されています。

今井:仮面ライダー夢現の攻撃を受けた衝撃で、ゼッツが莫に戻るシーン、そこでの「転がり」カットは僕自身がやっています。『ゼッツ』でいままでやってきた中で、いちばん高い距離からの転がりができた! と思っていたんですが、カメラのほうを向いていなかったので、僕がやったのかスタントの方が演じているのかわからないという(笑)。

長田:そういうカットだと、「オレだよオレ」って言いたくなるやつ(笑)。僕はテレビシリーズのときから「アクションをたくさんやらせてください」と、ずっとお願いしていました。自分の限界を超える要求をどんどん現場で示してくれるので、必死にくらいついていました。ギャバン・インフィニティのスーツを着てアクションをしたときは、どこまでが可動範囲なのかを確かめた上で動いています。大変だったのは、マスクを被ると外が見えなくなること。半分割れたマスクだと遠近感を測るのが難しいので、殴るアクションをしてもちゃんと相手に当たっているのかわからない。とにかくコンバットスーツを着て動くことの難しさを痛感しました。

――今井さんは、仮面ライダーゼッツのマスクを被ったことはありますか。

今井:撮影ではありませんでしたが、テレビシリーズのオールアップのとき、記念にマスクを被らせていただきました。被ってみて思ったのは、前がぜんぜん見えないってこと。この状態でベルトを操作し、カプセムをセットするとか、細かい所作をこなすスーツアクターの新田(健太)さんのテクニックはほんとうに凄い、と思いました。

今井&三嶋コンビ、旅先で心霊現象に遭遇!?

――『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』では「感情」がテーマになっていますが。最近のお2人が「感情」をむき出しにしたことはありますか? あるとしたら、どんな感情ですか?

今井:最近、僕は「恐怖」の感情をむき出しにしましたね。

長田:エモルギアでいえば「キーグ」だね。

「恐れ」のエモルギア「キーグ」で、風波駆無はギャバン・ライヤに蒸着するが、今井の「恐怖」の感情は…/映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』より

今井:先日、プライベートで三嶋(健太／富士見鉄也役)さんと遊びに行ったとき、泊まった旅館で心霊現象が起きました……。

長田:うわ、それ無理かも? でも、聞きたい!

今井:旅の途中、道路で猫ちゃんが轢かれていたのを見かけて。三嶋さんは猫が大好きなので、道路から森へ動かして供養されたんです。で、その時に使ったポリ袋を旅館の部屋まで持ってきてしまい……そこから不思議なことが起こり始めたんです。

長田:何かを「引き寄せる」ことってあるよね。

今井:チェックインして、夕方まで昼寝してたんですよ。そうしたら、ドンドンドンドン! と足音が廊下から聞こえてきて。三嶋さんは廊下側で、ぜんぜん気づかずに寝てたんですけど。

長田:誰もいないのに、足音が! 三嶋さん、何事もなくてよかった。

今井:あとで三嶋さんにその話をしたら信じなくて、逆に脅かしてくるんですよ。「今井くん、わっ!」て(笑)。その後、お風呂に入ろうと思ってフロントに電話をしたら、通じない。そこでいったん受話器を置こうとしたら、女の人の声で「もしもし……」って聞こえてきたんですね。これは三嶋さんも聞いています。

長田:「もしも～し(裏声)」って感じ?

今井:女性の声でした。その声を聞いたらすごく怖くなって、一回フロントに行って確認しようと。フロントに女性がいれば問題なかったんですけど、そこには男性しかいなかった……。

長田:女の人はいなかった、じゃあ竜ちゃんと三嶋さんが聞いた声は……。

今井:女性の方いらっしゃいますよね? とフロントの方に聞いても、知らないって言われて……。「これはヤバい」という感じになってきました。

長田:すごい展開になってきた。

今井:結局、露天風呂はやめて、エレベーターで屋上のお風呂に行ったんです。僕たちが男湯のお風呂から上がったら、隣の女湯の方から女性の笑い声や足音が聞こえて。「あ、普通に人がいる、良かった」とそのときは安堵したんです。でも「入口にスリッパがなかったら怖いですよね」なんて話していたら、ほんとにスリッパがない! エレベーターも僕ら以外に乗ってきた形跡がない。……これってヤバいんじゃないのって、三嶋さんと一緒にブルブルしてました。

長田:誰もいないところで女の人の声が聞こえるって……夢オチじゃないの? 「…っていう夢を見ている、普通の好青年だ」って(笑)。

今井:いや、現実でした。怖くなって、なすか役の小貫莉奈さんに電話したら、なんか向こうの声が聞こえにくくて。「電波が悪い」とか言いだして。怪奇現象が連鎖してる～!? と、もうずっと「恐怖」の時間でした。

長田:その話を聞いた僕がいま「キーグ」ですね……。竜ちゃんの怖い話のおかげで、僕も恐怖の感情が出てきました。

Wヒーロー、俳優としての「夢」は?

――怖さを払拭する、これからの「夢」のお話をしていただきましょう。特撮ヒーローを経験されたお2人が、今後やってみたい役柄は何ですか?

今井:こういう役を演じたい、という具体的なものはないですが、『ヤクザと家族 The Family』(2021年)という映画が好きなので、深い人間性のある役柄に関わることができたら嬉しいです。

長田:竜ちゃんはふだんの笑顔が優しいんだけど、クールな表情も決まるじゃないですか。アウトロー的な役も絶対似合うと思うし、そんな雰囲気が今回の夏映画にも出ていますね。

今井:僕もそう思います(笑)

長田:僕も具体的にどんな役を演じたい、という希望はなくて、自分の知らない自分が見えてくる、引き出してもらえるような作品にめぐりあいたい、という思いが強いです。

――改めて、子どもたちから愛され、親しまれるヒーローを演じることについて、どう思われますか?

長田:それはもう、超うれしいですよね! そういえばイベントで、最後に「キャー!」って言いながら、竜ちゃんのこと、マジで目をハートにして見つめている女の子がいたよ。一瞬で「あっ、恋してるわ……」って思った。罪な男だな～、逮捕しちゃうぞ!(笑)

今井:さすがは宇宙刑事! うまい!(笑)

長田:こんな僕たちが出演している映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』と映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』は豪華二本立て。ぜひ劇場でご覧ください!

今井:どうぞよろしくお願いします!

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』は、2本立てで2026年7月24日より全国で公開中。

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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