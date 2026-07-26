8月1日から12日の期間中、東京・文京区の東京ドームシティ プリズムホールで開催される「KAMEN RIDER × PROJECT R.E.D. × SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026」にて、7月26日に新情報が解禁された。

『仮面ライダーマイス』ヒーローショーに登場!

イベント期間中、毎日上演されるヒーローショー「仮面ライダーゼッツSPプログラム」にて、9月からテレビ放送がスタートする『仮面ライダーマイス』より、仮面ライダーマイスの登場が決定。今回がヒーローショーとして世界初登場となる。仮面ライダーゼッツとどのように並び立つのか、ネズミのように、颯爽と身軽に現れる新たな仮面ライダーの姿を最速で見られる本イベントに注目したい。

『角醒ハンター オメガホーン』入野自由が主題歌初歌唱!

また、【PROJECT R.E.D.】第2弾として7月26日よりテレビ放送が開始される『角醒ハンターオメガホーン』の主題歌「SHOUTラララVIVA!/入野自由」の、世界初生歌唱が8月6日の本イベント内にて決定した。当日は、主題歌アーティストの入野自由と共に、キャプテン・オメガホーンも登場予定だ。

「KAMEN RIDER × PROJECT R.E.D. × SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026」は、8月1日～12日計12日間、東京ドームシティ プリズムホール(東京都文京区後楽1丁目3−61)で開催。詳細、チケットについては公式サイトを参照のこと。

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