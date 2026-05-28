東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて6月7日より配信開始予定の『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』について、配信開始に先立ち、5月28日に浅草・花やしき内「花劇場」にてTTFC会員限定の最速先行上映会&トークショーが開催された。

当日は、本編の最速上映に加え、同作に出演する、トリプル主演の鈴木福(本条津吉役)、濱田龍臣(早田直斗役)、武田玲奈(海城心陽役)、そして宮澤佑(須賀楠雄役)、企画・監督・アクション監督を務めた坂本浩一監督による登壇トークと、オープニング主題歌「Backlit world」を担当したMindaRyn、エンディング主題歌「Trinity Force」を担当した奥井雅美、田中有紀による主題歌スペシャルライブが行われた。

特撮に対する恩返しの作品を

今回、坂本監督は『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』について企画の段階から携わったという。

坂本浩一監督

「特撮って、仮面ライダーのような単体ヒーロー、スーパー戦隊のようなグループヒーロー、そして巨大ヒーローとありますが、どの作品のファンが見ても楽しめる作品を作りたいという思いがありました。それプラス、特撮があるからこそ今の自分がいる、特撮を見てヒーローに憧れて、実際自分は特撮を作っています。今自分は特撮があるから、という思いに対して、特撮に対する恩返しの作品を作ってみんなと一緒に共感したい。そういった企画の意図があります」と語り、ファンからは拍手が送られた。

また、台本を見たときの自分の役柄や作品に対する印象を聞かれた鈴木は「僕にぴったりな作品だと思いました。人生かけての役作りができています。以前『仮面ライダーギーツ』で演じたジーン/仮面ライダージーン役も"推しライダー"がいる設定で、その時にも感じたのですが、(東映の特撮作品に出演すると)TTFCを一年間無料で見られる券をもらえるんです。でも僕は自分で入会しているので貰えなくて。そのぐらい"ただのTTFC会員"。そんな僕にぴったりです」と会場に集まったTTFC会員たちから笑いがあふれた。

濱田は「何ががどうなっちゃうの? みたいなワクワク感でいっぱいでした。実際に完成したものを見ると、一度で何度味がするんだろう? ひつまぶしよりも味がする!?みたいな味の多さにびっくりしました。実家のような安心感のある坂本組にまた帰ってこれらてよかったです」とコメント。

武田は、「最初は私でいいのかな? という驚きがありました。でもTTFCの10周年作品に出させていただいてありがたいなという気持ちです。私が演じる海城心陽は、隠れオタクというキャラクターなのですが、ネガティブではなくポジティブに隠すはこういうのもあるんだなと」と自信が演じた役を振り返る。

「バイオテック Ｍ」開発主任役を演じた宮澤は「台本を読んだ時、『来たな』と思いました。以前坂本監督とご一緒したときも悪役で、坂本監督には悪役で使われるのかなと」と話すと、坂本監督は「アクションも上手で、かっこいいから誘いました」とのこと。また、バイオテック Mの社長役を演じる久保田悠来について、「久保田さんが一番ちょけてくれたおかげで、現場が話しやすかった。ボケの空気感が強い方で、お芝居とは真逆でした」と撮影現場のエピソードを披露した。

鈴木福&濱田龍臣がTTFCでやりたいこと

『フォルティクス』はTTFC10周年作品ということから、「TTFCでやってほしいこと」「こんなファンクラブになってほしい」という希望についても聞かれた。

「そんなこと言っちゃっていいんですか?」という鈴木は、「『仮面ライダーピザ』が見たい」と自信が考えた仮面ライダーのリクエストに言及。「個人的にはいつできるんだろうって。TTFCなら許されるのではと」と言った鈴木に、「いっちょさせ噛みてほしい。2号でも敵側でも」と濱田。

濱田は「好きなことを好きなだけ語る2時間みたいな配信番組をやりたい。"誰誰の部屋"、"なんとか倶楽部"みたいなのがあれば、楽しいコンテンツになるのかな」と希望を語った。

さらに鈴木は「公式の場でこれを話すのは良くないかもしれないけれど、"ジーン"と"ジード"(濱田が出演した『ウルトラマンジード』)で、ここのコラボがあったら楽しいんじゃないかと」と「ジー繋がり」「元子役繋がり」で夢の広がる発言も。

トークパートでは、作中の「配信!」のポーズも披露、さらにMindaRynによるオープニング主題歌「Backlit world」、奥井雅美と田中有紀によるエンディング主題歌「Trinity Force」の主題歌スペシャルライブも行われた。

イベントの最後に坂本監督は、「特撮が好きで好きでたまらないキャストとスタッフが集まりました。僕たちができることを考えた作品なので、またこのメンバーで集まって続編を作りたいと思っています。皆さんがこの作品を応援してくれて視聴回数が上がれば、また来年ここに立てるかもしれないので、何卒よろしくお願いします」とファンに呼びかけて締めくくられた。

『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』

6月7日より、東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて配信。

あらすじ

「TTFC」――それは特撮ファンのための動画配信アプリ。

そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。

冴えない制作会社「SLOPPY DOGS」に勤める本条津吉と早田直斗は、このフォルティクスの大ファン。

仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽に叱られてばかり。

ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、３人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう!

そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス!?

「次のヒーローは君たちだ!」

え、これってどういうコト!?

津吉、直斗、心陽の３人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか!?

叫べ「配信!」

君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする……

出演

鈴木 福／濱田龍臣／武田玲奈（トリプル主演）

フォルティクス（声）小野大輔

奥山かずさ／俊藤光利

井本彩花／宮城紘大／宮澤 佑

鷲見友美ジェナ（仮面ライダーGIRLS）／秋田知里（仮面ライダーGIRLS）／山本康平

水野 直／久保田悠来

大友康平

スタッフ

企画・監督・アクション監督：坂本浩一／脚本：足木淳一郎／デザイン：野中 剛

アクションコーディネート：B.O.S Action Unity

(C)東映特撮ファンクラブ