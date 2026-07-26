7月26日よりテレビ朝日系にて放送がスタートした新番組『角醒ハンター オメガホーン』の放送に合わせたオリジナルスピンオフドラマシリーズ『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 withギャバン』の第1話「NO.01 味極(みきわ)めの炎角」が、同日10時より東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて会員見放題配信を開始した。

「NO.01 味極(みきわ)めの炎角」では、テレビシリーズ『角醒ハンター オメガホーン』第1話で運命的な出会いを果たした「シャウト(演：楢原 聖)」と「炎角(演：国上将大)」のその後のエピソードを描く。封印から解かれた古代の角獣王・炎角は現代の食べ物に興味津々。炎角を大興奮させた、「刺激的で」「ムニュムニュ(!?)」している食べ物とは……?

そして本作「NO.01」の配信開始に合わせて、『ハンターたちの黙秘録 withギャバン』の魅力を凝縮した30秒予告も解禁。「NO.02」以降の映像も含めて構成された30秒予告には、メインキャラクターのシャウト、炎角、エイル(演：三浦舞華)、アル(演：加藤憲史郎)、イバル(演：田鶴翔吾)、バーサー(演：光宗薫)、ゲンノウ(演：桜庭大翔)の姿も。現代文明に疎い炎角は、初体験のレンジでチンに大興奮、イバルはバーサーとゲンノウを従え銭湯に。テレビシリーズ本編では明かされない、明かすことができない“ハンターたちの秘密の記録”が垣間見える。さらに前作『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』が帰ってくるエピソードもあるという。

『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 withギャバン』は、『角醒ハンター オメガホーン』のテレビ放送に合わせて、毎週日曜午前10時にTTFCにて会員見放題配信を行う。 (C)東映特撮ファンクラブ (C)テレビ朝日・東映AG・東映