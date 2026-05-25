東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、6月7日に配信開始する同サービスの10周年記念作品『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』について新予告を解禁した。新予告は30秒のキャラクター別予告編として、鈴木福・濱田龍臣・武田玲奈のトリプル主演3人それぞれにフォーカスした全3種を公開。キャラクターごとに異なる視点と感情から、『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』の世界観を描き出す。さらに、追加キャスト3名も解禁した。

主演3人それぞれの予告編30秒が公開!

主要キャラクターにフォーカスした「予告編30秒」を3種同時公開。今回公開されたのは、鈴木 福演じる「本条津吉 編」、濱田龍臣演じる「早田直斗 編」、武田玲奈演じる「海城心陽 編」の3本。それぞれのキャラクター視点で構成された映像となっており、人物像や関係性、物語の一端を30秒に凝縮した内容だ。

追加キャスト解禁!

また、追加キャストとして、山本康平、鷲見友美ジェナ(仮面ライダーGIRLS)、秋田知里(仮面ライダーGIRLS)の出演が決定した。東映特撮ファンクラブ(TTFC)でもおなじみのキャスト陣が、『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』でどのような役どころとして登場するのだろうか。

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