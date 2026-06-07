お笑いトリオ・パンサーの向井慧が、1日に放送されたTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』(毎週月～木曜 8:30～11:00)で、嵐への思いを語った。

パンサーの向井慧

櫻井翔のあいさつは「巨人軍は永久に不滅です」級

自宅で『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』東京ドーム公演の配信を見て、「共演したときに、本当にこの方たちすごいなっていう感じだった」と改めて実感した向井。コロナ禍で出演したフジテレビ系バラエティ番組『VS嵐』の思い出を披露した。

当時、感染対策のためスタジオを2つに分け、嵐とゲストが別々の場所からリモートでゲームをしたという。向井は、「収録終わったら、画面越しに嵐の皆さんがゲストの方にごあいさつして、リモートが切れる」と説明。続けて、「画面上であいさつしたのに、ソーシャルディスタンスを保ちながら、1人ずつがスタジオに寄って顔を出して、『本当に皆さんありがとうございました』って言って」と回想し、「その時に、すごいなこの人たちと思ったんですよ」と感銘を受けたことを明かした。

また、ライブでのメンバーのあいさつにも触れ、「自分の言葉で伝えるあいさつ、皆さんもちろん素晴らしいですけど、最後に櫻井(翔)さん」と紹介。「『僕たちが嵐でした。 いや、僕たちが嵐です』っていう……。本当に長嶋茂雄の『巨人軍は永久に不滅です』級の。みんなそれぞれ素晴らしかったですけど」と伝えた。

そのうえで、「あれを見ると、なんて素敵なライブだったんだと思うと同時に、SMAPでも見たかったなと思いました。俺たち世代は学生時代、SMAPとともに育ったから」と漏らしていた。