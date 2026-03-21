藤子・F・不二雄によるマンガ作品として、1969年に連載がスタートした『ドラえもん』。1973年にはテレビアニメもスタートし、以来50年以上にわたり、日本のみならず世界的な人気作品として多くの人たちに愛されています。

22世紀の未来からやってきたネコ型ロボット・ドラえもんが、勉強もスポーツも苦手な小学生・のび太を助けるために、ひみつ道具を使って様々なトラブルに立ち向かうというストーリー。

個性的で魅力的なキャラクターたちや奇想天外な物語展開に加え、毎話登場するひみつ道具にワクワクしているという人も多いかもしれません。なかには、「あ、これ仕事で使いたいなあ……」なんて思うこともあるのでは?

そこで今回は、マイナビニュース会員403人に、「仕事で使いたい『ドラえもん』のひみつ道具」について聞きました。結果をランキング形式でご紹介します。

仕事で使いたい『ドラえもん』のひみつ道具はなに?

「ひみつ道具」は、『ドラえもん』作品に登場する未来の道具を指す総称。未来の世界(22世紀のトーキョー)からやってきたネコ型ロボット・ドラえもんが四次元ポケットから取り出したりすることで登場します。

22世紀の科学技術で作られた多機能ツール群で、のび太の日常の悩みの解決から壮大な冒険まで幅広く活躍。どこでもドアやタケコプターのような移動系、タイムマシンのような時間操作系、暗記パンやほんやくコンニャクといった学習・コミュニケーション系など用途は多岐にわたります。また、そのほとんどは現代の科学力を大きく凌駕するパワーを持っています。

そんな『ドラえもん』のひみつ道具で、仕事に使いたいものはなにかを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。

1位：どこでもドア(33.9%)

2位：タイムマシン(21.5%)

3位：コピーロボット(5.9%)

4位：四次元ポケット(5.4%)

5位：タケコプター(5.1%)

5位：ほんやくコンニャク(5.1%)

7位：バイバイン(3.1%)

8位：暗記パン(2.8%)

8位：透明マント(2.8%)

続いては上位のひみつ道具の概要と、アンケート回答者の「そのひみつ道具を選んだ理由」を一部紹介します

1位：『どこでもドア』

「仕事に使いたい『ドラえもん』のひみつ道具」の1位に輝いたのは、ドラえもんの代表的なひみつ道具である「どこでもドア」でした。全体の約3分の一の票数を獲得する、圧倒的な結果となっています。

「どこでもドア」は、ピンク色のドアを開けて行きたい場所を思い浮かべると、世界中のどこへでも瞬時に移動できる便利な道具です。ドアノブの意志読み取りセンサーが目的地を判断し、曖昧な指定でも正確に繋がるのが特徴。ドラえもんやのび太たちがさまざまな冒険へと旅立つ時の起点として、作中での使用頻度の高いアイテムとなっています。

コメントではシンプルに、「瞬時移動ができる」という機能に大きな魅力を感じているという意見が目立ちました。

ユーザーコメント

「運送・配達・荷物運び。移動時間が無駄でしかないから」(男性・48歳)

「営業活動などの外回り。移動時間の時短になるし大変便利だから」(男性・44歳)

「客先への訪問や出張に活用したいと思います。移動時間の短縮と旅費の低減になると考えます」(男性・58歳)

「どこでもドアを使えば、出張があってもすぐに現地に行ける。例えば海外など飛行機に乗らなくても良い」(女性・52歳)

「年に数回、猛烈な移動を伴うコトがあるので、その際にどこでもドアを利用したい」(男性・51歳)

「電車やバスなどで移動する必要がないので時短で良い。子どもの頃はこの道具が欲しくていたまりませんでした」(男性・57歳)

「出勤、帰宅、移動に使います。凄く楽ですよ。朝なんか出勤時間ギリギリまでゆっくり出来る」(男性・48歳)

「通勤や出張で、どこでもドアを使って時間や費用を節約したいです」(女性・51歳)

「事業所が何カ所もある会社で経理総務の仕事をしている。事業所が多く移動時間がもったいないので、どこでもドアがあれば生産性が上がるので選んだ」(男性・57歳)

「公共交通機関の不便な場所にある建設現場へ行く時に便利なため。移動時間の短縮ができる」(男性・50歳)

「ネットワーク技術者及び営業職。リモートで対応しきれない場合は現地訪問の必要があるため、どこでもドアはありがたいです」(男性・49歳)

「学生さんの給食を作っています。出来立てを安全に運ぶことができるので」(女性・49歳)

「荷物の配達をしているので便利なツールと感じました。配達先に一瞬で移動できるなら魅力的」(女性・52歳)

「ただ単純に通勤に使いたい。通勤ラッシュの電車に乗らなくて済むし、通勤時間がかからない分朝少し寝ていられる」(女性・44歳)

「移動が多い訪問看護や介護。天気などで移動が大変だから」(女性・55歳)

「航空業界。時間のタイパーになる思ってます。リニアよりも、時空を自由に飛べますからね」(女性・35歳)

「キャビンアテンダントです。旅行などが好きなので、たくさんの国々へ行ってみたいので選びました。とても楽しそう」(女性・49歳)

「学校法人高等学校教員。生徒の自宅で学習フォローしたい」(男性・58歳)

「救急救命士、救急隊員が患者を救急病院に搬送するとき。1分1秒でも早く病院に搬送できれば患者の命を救える確率が格段に上がるから」(男性・57歳)

「土木作業や建設仕事に従事しております。仕事として肉体を使うから移動は楽な方がいいですね。実際の仕事でハイエースやトラックを使って現場移動や帰社をするので、朝早い時間や作業後の時間は危険、交通事故のリスクがあります。どこでもドアがあれば自宅から仕事場がダイレクトになるので帰宅が楽ですし、時間があるから余裕ができます。国内だけでなく、海外への扉にもなる夢の道具」(男性・38歳)

2位：『タイムマシン』

第2位は「タイムマシン」でした。「タイムマシン」は、ドラえもんの最も重要なひみつ道具の一つで、時間を自由に行き来できる乗り物です。のび太の勉強机の最上段の引き出しの中に浮かべてある「空飛ぶじゅうたん型」が代表的なタイプとなります。

1位の「どこでもドア」が空間移動だけなのに比べて、「タイムマシン」は過去や未来を自由に行き来できます。のび太とドラえもんは、この道具を使ってさまざまな時代を訪れ、歴史的な出来事や未来の世界を体験します。

ユーザーからは、タイムマシンで「過去の失敗を取り返したい」や「未来を先取りしたい」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「過去に遡って、仕事の失敗を取り消したい」(男性・54歳)

「未来にいって、今の勤務先の内容を確認してみたい」(男性・46歳)

「新商品の企画や開発について使いたい。売れる商品になるのかをタイムマシンで確認してから企画開発を開始できるから」(男性・55歳)

「産業用機械の販売営業職。過去に戻ってアドバイスしたり、未来に行って先を視たりしたい」(男性・40歳)

「マネージメント業務全般。過去に戻って、過去の判断ミスや失敗を挽回することができる」(男性・58歳)

「未来を見たら、どんなことが起こるかわかるからミスが防げる。自分が将来どんな、仕事をしてるか確認したい」(女性・41歳)

「考古学(遺跡発掘など)。過去の物事を同時代的に観察したいから」(男性・48歳)

「投資家になって成長株を買っておきたい」(男性・47歳)

「タイムマシンがすごい。失敗したとき、前に戻りたい。体験してみたい。これがあると、人生かわります」(女性・59歳)

3位：『コピーロボット』

3位には「コピーロボット」がランクイン。「コピーロボット」は、鼻の赤いスイッチを押した相手そっくりの姿・声・性格までコピーするロボットです。

使用者の動きや行動を真似ることで特定のタスクを代行させたり、トラブルを回避したりします。ただし、精度は高いものの衝撃に弱く、またコピーには独自の性格が現れることがあり、思わぬ事態を招くこともあります。

コメントでは、「きつい仕事を代わって欲しい」という声が目立ちました。

ユーザーコメント

「家事等、普段の生活での仕事。代わりにこなしてくれると助かる」(女性・55歳)

「お酒の出荷やトラックに積み込む作業。コピーロボットに働かせてその間に自分は釣りに行く」(男性・54歳)

「物流倉庫でのピッキング・梱包作業。自分の代わりに全ての作業をやってもらえるから」(男性・51歳)

「窓口での顧客対応で、来店が重なった場合に待たせてしまうことがある。秘密道具で従業員を増やして、顧客を待たせる事なく手続き出来るから」(女性・54歳)

「事務仕事なので、やらなければいけないことがたくさんありすぎて手に負えないから」(女性・47歳)

「きつい仕事全般について。キャパオーバーな仕事を割り振られたとき、もう一人自分がいればとか考えたことがある」(男性・55歳)

4位：『四次元ポケット』

4位は、ドラえもんの最も象徴的なひみつ道具であり、作中で最も使用頻度の高い「四次元ポケット」でした。

「四次元ポケット」はドラえもんの腹部に装着されているポケット。無限に物体を収納することが可能で、必要なひみつ道具を素早く取り出すことができます。また、欲しいアイテムを思い浮かべるだけで取り出せるイメージ検索機能を備えています。のび太や友人たちの冒険をサポートし、さまざまな問題を解決へと導く重要な道具です。

コメントでは、その無限の収納能力に着目した意見が多くありました。

ユーザーコメント

「遠方への旅行や出張業務。様々なものをコンパクトに収納して持ち歩ける」(男性・27歳)

「倉庫業で、在庫をいっぱい置く仕事。在庫の置き場にこまらなさそ?」(男性・37歳)

「仕事ではなく、日常生活で便利だと思いました。収納に困らなくなるし、荷物もなくなるから」(女性・53歳)

「倉庫や棚を管理する仕事です。ポケットにしまって、預かった物を管理します」(女性・50歳)

5位：『タケコプター』

第5位には、二つのアイテムがランクインしました。一つ目は、「タケコプター」です。

「タケコプター」は「どこでもドア」と並び、作中で多用される道具の一つ。頭に装着することで空を飛べるプロペラのような装置です。強力な揚力を発生させて飛ぶタイプと、反重力を発生させて飛ぶタイプの飛行原理の異なる2種類が確認されています。また、水中での使用も可能です。

この道具を使うことで、のび太や仲間たちは自由に空を移動でき、冒険の場面で重宝します。ユーザーからは、手軽な移動手段として評価するコメントがありました。

ユーザーコメント

「職場まで飛んでいきたいです。毎日役立ちそうだなと思いました」(男性・44歳)

「地形や地図の測量、作成。ドローンも便利だが、飛びながら目視確認出来るのが魅力」(男性・40歳)

「仕事が終わったらタケコプターで好きなところに行きたい。車より便利で楽しそう」(女性・57歳)

「災害時において被害の状況がどの程度か調査し、迅速な対応につなげる仕事。最も多く登場する道具であり、使い勝手がよさそうだから」(男性・54歳)

5位：『ほんやくコンニャク』

第5位、二つ目は「ほんやくコンニャク」でした。「ほんやくコンニャク」は、外観や食感はまさにコンニャクそのものですが、これを食べるとあらゆる言語を自国語として理解できるようになります。

自分が話す言葉は相手が使用する言語に自動的に翻訳され、また相手に食べさせても同様の効果を発揮します。さらに人間だけでなく動物・宇宙人・ロボットとも会話でき、異世界や過去の時代でも使用できます。少量でも効力があり、作中でののび太たちの異文化交流に大きな役割を果たします。

コメントでは仕事だけではなく、趣味の世界でも役に立ちそうとの意見がありました。

ユーザーコメント

「海外への添乗員など語学が必要な時、とても便利だと思います」(女性・57歳)

「マイナーな言語の国の出張時に使う。語学の勉強時間をほかの仕事に回せるから」(男性・42歳)

「外国人が多数いるため。会話によるコミュニケーションがもっと円滑になれば、理解も深まると思う」(男性・53歳)

「通訳になって、世界中を飛び回りたいですね! 世界中の国の言葉を駆使して、友好的に活かせます」(女性・55歳)

「獣医師として動物病院で働いている。動物の言葉がわかるとよいと思う」(男性・26歳)

7位：『バイバイン』

第7位には「バイバイン」が入りました。「バイバイン」は液状の薬品で、1滴振り掛けると、その物体が5分ごとに2倍の数に増えます。ただし食べ物の場合は、食べてしまえばそれ以上は増えません。

食べ物が倍々に増えていくなどは喜ばしい反面、コントロールが難しいという側面も。作中でも無限増殖した栗まんじゅうの処分に困り果て、宇宙へ廃棄する事態にまで陥るといったエピソードが語られています。

ユーザーからは、「製造現場にぜひ欲しいアイテム」という指摘が見られました。

ユーザーコメント

「精密部品加工の製造業。良品を増やせれば悩みも何も無くなる」(男性・38歳)

「飲食店でカラオケの仕事。材料を増やせたらコストが減る」(男性・45歳)

「工作機械を使って金属部品の製造。製造業なので、倍々に増えてくれればもの凄い時短になる」(男性・58歳)

8位：『暗記パン』

第8位も2アイテムがランクインしています。まず一つ目は「暗記パン」。覚えたい内容を紙に書き、パンに押し当ててから食べると、転写された内容を一時的に覚えることができます。勉強が苦手なのび太が、試験勉強や重要な内容を暗記する際によく利用するひみつ道具です。

ただし、パン一切れで暗記できる量は限られていて、大量のページを暗記するためには相応の量を食べる必要があります。また、食べ物なので体外に出てしまうと記憶も消えてしまいます。

ユーザーからはやはり、業務や資格試験などで暗記が必要という場面で便利そう、という感想がありました。

ユーザーコメント

「記憶が必要な仕事内容のとき。これで忘れることがないので」(男性・56歳)

「プレゼンなど人の前で話すときに効果あり。覚える時間と手間を省ける」(女性・54歳)

「定期的に自主的に試験を受けるのを求められるから。暗記パンがあれば、絶対合格できるから欲しい」(女性・39歳)

8位：『透明マント』

そして二つ目の第8位は「透明マント」でした。「透明マント」は、身に着けた者を完全に透明にする特性を持つ布です。

このマントを使うことで、のび太や仲間たちは簡単に透明人間になることができます。こっそり行動したいときやそっと観察したいとき、人を驚かせるときなどに便利なアイテムですが、音までは消せないため行動には注意が必要です。

コメントでは、仕事で使うというよりも、その機能そのものに興味を持つ人が多い印象でした。

ユーザーコメント

「仕事では使おうと思わない。存在感がなくなるから」(男性・45歳)

「仕事だけで使いたい訳じゃないけど、存在を消したい時もあります。存在を消してのんびりしたいですね」(男性・57歳)

「いろいろと怪しい仕事ができそう。男ならではの怪しいことをする」(男性・41歳)

仕事に使いたい『ドラえもん』のひみつ道具ランキングのまとめ

マイナビ会員に聞いた「仕事に使いたい『ドラえもん』のひみつ道具ランキング」の1位は、2位以下に大きな差をつけて「どこでもドア」になりました。

やはり会社員にとって毎日の通勤は苦痛に感じるらしく、「『どこでもドア』で一瞬で会社や仕事現場に行けたら……」というのは多くの人がいだく感想のようです。2位以下も、いずれも仕事の効率化に役立ってくれそうなアイテムが並んでいます。ビジネスマンにとってはまさに"夢のひみつ道具"かもしれません。

ただし実際の『ドラえもん』の作中では、ひみつ道具はたしかに最初は便利ではあるものの、安易な使い方をしたために最終的には大きなトラブルになっていく、というストーリーが多く見られます。また、特に毎年公開されている映画版では、最初はドラえもんやひみつ道具に頼り切りだったのび太が徐々に成長していくようすが描かれ、多くの共感を呼んでいます。

やはり"夢のひみつ道具"は、あくまでも"夢"に留めておくのがいいのかもしれませんね。

調査時期: 2026年2月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計403人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

