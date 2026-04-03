桜が満開になり、気付けばもう4月。この季節になると、なんだかそわそわしてしまいますよね。新学期や新生活等、新しい環境を迎える方々が多いからでしょうか。

さて、そんな4月ですが、新ドラマも次々と放送されます。今回、マイナビニュースでは会員304名に「2026年4月から放送がスタートする楽しみだと思うドラマ」のアンケートを実施。ランキング形式でご紹介します。気になるドラマがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「2025年4月から放送予定ドラマ」気になる作品ランキング

2026年4月に放送スタートする地上波連続ドラマで、楽しみだと思うドラマを1つ選んでください。 - 1位：『孤独のグルメ Season11』（テレビ東京系）24.3％ - 2位：『GIFT』（TBS系）6.9％ - 3位：『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）5.9％ - 4位：『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）4.3％ - 4位：連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）4.3％ - 6位：『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）3.0％ - 6位：『惡の華』（テレビ東京系）3.0％ - 8位：『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）2.6％ - 8位：『魯山人のかまど』（NHK総合）2.6％ - 8位：『ボーダレス～広域移動捜査隊～』（テレビ朝日系）2.6％ - 8位：『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系）2.6％ - 8位：『女の子が抱いちゃダメですか？』（MBS）2.6％

続いては、ランクインした作品概要とアンケート回答者のコメントを一部紹介します。

1位：『孤独のグルメ Season11』（テレビ東京系）24.3％

1位に輝いたのは『孤独のグルメ Season11』。圧倒的な票数を集め、2位を大きく引き離す結果となりました。松重豊が主演を務めるグルメドキュメンタリードラマ「孤独のグルメシリーズ」の第11弾。4月3日（金）深夜24時12分からテレビ東京系列にて放送予定です。

輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートし早14年、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となり、誰しもの生活に“食のドラマ”があるという普遍的な魅力が人々の心とお腹を満たしてきました。

ユーザーコメントでは「原作からのファン」「最初のシリーズから見ている」「待望の新シーズン」といった、長年のファンの方からの喜びの声が溢れていました。

ユーザーコメント

原作が大好きですし、シリーズすべて見て食ているので新シリーズ楽しみです(40代男性)

年末スペシャルを見てファンになった。スペシャルじゃなくて一時間ドラマで見たいと思っていたから(50代男性)

家族でこのドラマのファンで、最初のシリーズからずっと見ているので、今回も楽しみにしているから。(50代女性)

待望の新シーズンで、さらなるグルメを楽しみたい。(50代男性)

2位：『GIFT』（TBS系）6.9％

第2位は『GIFT』がランクイン。TBS系列にて、4月12日（日）21時から放送予定の完全オリジナルストーリーで、脚本は金沢知樹が担当します。

パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か––––。身体だけでなく心でも本気でぶつかり合い、人としても成長していくキャラクターの姿を通して、“愛と絆”という最高の“ギフト”を描きます。

主演は堤真一。天才“すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じます。

ユーザーコメントでは日曜劇場枠であることから期待度の高まりが高いこと、堤真一が主演であることから票を多く集めています。

ユーザーコメント

日曜劇場枠で前評判が高いから(40代男性)

日曜劇場はハズレが少ないので 期待している。(50代女性)

堤真一が演技がうまいので期待できる(40代女性)

3位：『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）5.9％

第3位には『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』がランクイン。テレビ朝日系列にて、4月16日（木）21時から放送予定です。 2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、高視聴率を記録。2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送され、いずれも好評を博した人気シリーズです。科学捜査が主流となっている今、あえてアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査する新感覚のミステリー。

ユーザーコメントでは「シーズン1から見ていて面白かった」「警察ものが好きだから」といった声が寄せられました。新作も期待度が高いことが伺えます。

ユーザーコメント

Season1から見ていて、面白いからです。(30代男性)

前回のシーズンでストーリーが面白かったので(50代男性)

警察ものがすきなので楽しみです。(50代男性)

4位：『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）4.3％

第4位は『サバ缶、宇宙へ行く』がランクイン。フジテレビ系列にて、4月13日（月）21時から放送予定です。

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感を交えて描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描いています。

タイトルがキャッチーなので興味を持ったという方が多く、他にも宇宙がテーマだから気になったという方も多くコメントしていました。

ユーザーコメント

ドラマ名を見たとき何と思ったけれど、今までなかった学園物で宇宙食にちょっと引かれているので。(50代男性)

タイトルにひかれました。宇宙が気になりました(40代女性)

面白そうなタイトルだから(50代男性)

4位：連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）4.3％

同率4位にランクインしたのは連続テレビ小説『風、薫る』。NHK総合にて3月30日（月）朝7時30分から放送されています。

主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う――。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる型破りな2人のナースの冒険物語です。

ユーザーコメントでは毎回朝ドラを楽しみにしている方はもちろん、明治時代に日本で「トレインド・ナース（職業看護婦）」の先駆者として活躍した女性のストーリーに興味を持ったという方もいました。

ユーザーコメント

朝ドラ見るのが習慣なってるから(50代男性)

NHKの朝ドラは欠かさず見ているし、明治大正時代に女性が活躍する内容に興味があるから。(50代女性)

朝ドラは全て 制覇しているから(40代女性)

6位：『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）3.0％

第6位には『夫婦別姓刑事』がランクイン。フジテレビ系列にて4月14日(火)21時から放送予定です。

東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属するバディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤二朗）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本愛）。抜群のコンビネーションで事件を解決していく2人だが、実は誰にも言えない秘密が……それは、2人が“夫婦”であること。コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマになっています。

ユーザーコメントでは「設定が斬新」「刑事ドラマが好きだから」といった声が寄せられていました。

ユーザーコメント

設定が斬新で面白そう。夫婦刑事の掛け合いにも期待。(50代男性)

刑事ドラマが好きで、内容も現代っぽさがあってよい(30代男性)

6位：『惡の華』（テレビ東京系）3.0％

同率6位に『惡の華』がランクイン。テレビ東京系列にて4月9日（木）24時から放送予定です。原作は電子コミックを含め全世界累計325万部を突破の、押見修造による同名の伝説的漫画。

鈴木福が演じる、春日高男（かすが たかお）は、ボードレールの詩集『惡の華』を愛読していることで、自分は他のクラスメートとは違うと思い込んでいる少年。良くも悪くも現実から目を背けてしまう一面があり、根拠のない自信を抱いている一方で、自分に都合の悪い状況からは逃げようとする癖がある。ある日、ひょんなことから憧れのクラスメート・佐伯奈々子（さえき ななこ）の体操着を盗んでしまい、その光景を見ていたクラスメートの仲村佐和（なかむら さわ）に翻弄され、自分も知らなかった‟自分“と向き合っていく物語。

原作漫画が絶大的な人気を誇っているため、ユーザーコメントでも原作からのファンからの期待の声が多いようです。

ユーザーコメント

原作漫画が好きだから(50代男性)

漫画とかアニメを見たこともあるのとあのちゃんが出ているので。(40代男性)

原作が好きなのでとっても楽しみにしてます。(40代男性)

8位：『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）2.6％

第8位には『リボーン ～最後のヒーロー～』がランクイン。テレビ朝日系列にて、4月14日(火)21時から放送開始予定です。

高橋一生が究極の二役に挑む、「転生ヒューマンドラマ」。 富と名声を極めたIT社長が借金まみれの下町商店街の青年に。そこは14年前の真逆の世界……必ず這い上がって自分を殺した犯人を見つけ出すため、人生をやり直す男の再生（リボーン）の物語です。

8位：『魯山人のかまど』（NHK総合）2.6％

同率8位に『魯山人のかまど』がランクイン。NHK総合にて3月31日(火)22時から放送されています。

世界中の食通を魅了してやまない和食。その神髄を究めることに人生を捧げた男、北大路魯山人(きたおおじ ろさんじん)。食と美の巨人で、傲岸不遜、傍若無人…「近寄りがたい」「扱いづらい」というのが一般的なイメージでした。しかし魯山人の考える和食の神髄は意外にも、四季折々の食材を生かし、それを愛でながら食べる家庭料理にあり、その考えは彼の生い立ちに根ざしているのです。日本の原風景の中にある食材が、季節ごとに魯山人の手で、どのように唯一無二の料理になっていくのか。知られざる魯山人の姿を、彼を取材する女性記者の目を通して描き、その神髄に迫るドラマです。

ハリウッド俳優であるサイモン・ペッグが出演することから、出演キャストに期待をしている声が多く挙がっています。

ユーザーコメント

実際に居た人のストーリーをモチーフにしていて、出演者もいいと思うから。(50代男性)

出演者も豪華で楽しみだから(30代男性)

8位：『ボーダレス～広域移動捜査隊～』（テレビ朝日系）2.6％

同率8位に『ボーダレス～広域移動捜査隊～』がランクイン。テレビ朝日系列にて4月8日(水)21時から放送予定です。本作の脚本は『踊る大捜査線』『教場』（ともにフジテレビ系）などの大ヒット作を生み出した君塚良一。

捜査本部、取調室、留置施設、そして災害派遣支援物資輸送車といった複数の役割を持ったトラックを駆って、事件現場へと爆走する「移動捜査課」。そこに配属されている刑事たちの活躍、生き様、そして人間模様を描いていきます。

トラックで駆け回る刑事ドラマということで、その斬新なテーマに興味を持っている方が多いようです。

ユーザーコメント

キャストもよく刑事ものドラマが好きな為(40代男性)

今までにないドラマだと感じるので興味がある。(40代女性)

8位：『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系）2.6％

同率8位に『君が死刑になる前に』がランクイン。読売テレビ・日本テレビ系にて4月2日（木）23時59分から放送予定です。

世間を震撼させた＜教師連続殺害事件＞。その犯人、大隈汐梨（唐田えりか）の死刑が執行された。時を同じくして、ドキュメンタリー映画の撮影のために集まっていた大学時代の映画サークルの仲間である坂部琥太郎（加藤清史郎）、馬渕隼人（鈴木仁）、月島凛（与田祐希）の3人が、車の運転中に突如7年前にタイムスリップしてしまう。その時代は、まさに事件が起き続ける渦中——。3人はそこで偶然、逃亡中の指名手配犯である大隈汐梨と出会う。そして、彼女が琥太郎たちに告げたのは、「私は殺していません」という衝撃の一言。琥太郎たちは汐梨の言葉を信じるべきか迷いながらも、事件の真相を追い始める。

ユーザーコメントでは、ドラマのタイトルが印象的なため、興味を持ったという声が寄せられていました。

ユーザーコメント

なんとなくタイトルが気になった(50代女性)

タイトルが面白いから観てみたいと思った(30代男性)

8位：『女の子が抱いちゃダメですか？』（MBS）2.6％

同率8位に『女の子が抱いちゃダメですか？』がランクイン。3月5日（木）よりMBSドラマフィル枠にて放送されています。

「普通の女の子の幸せ」を楽しめず、誰と付き合っても長続きしない主人公・美月（志田こはく）。しかしエリート商社マンとの出会いで、互いの中に眠っていた本音を呼び起こす──!? ジェンダーロールに立ち向かう、パワプルでキュートなラブコメディです。

SNSで大きな話題となり、累計60万部突破の人気コミックスが待望のテレビドラマ化。ユーザーコメントでも「原作の漫画を読んでいたから」という声が寄せられていました。

ユーザーコメント

タイトルにインパクトがあり、興味をもったから(50代男性)

原作の漫画を読んでいたから(50代女性)

まとめ

2026年4月から放送されるドラマの注目度ランキング、上位から一気に12作品をご紹介しました。気になる作品は見つかりましたでしょうか? 今期は人気ドラマシリーズの続編や、キャッチーなタイトルで話題の作品が多い印象でした。期待の声が寄せられている作品も多いので、気になるものがあったらぜひ放送を観てみてくださいね!

調査対象: マイナビニュース会員

調査期間: 2026年3月23日 調査数: 男女合計304名

調査方法:インターネットログイン式アンケート