昨年末の『M-1グランプリ』で優勝したお笑いコンビ・たくろうが解散を発表――!? 12日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力！脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)では、収録開始早々、スタジオに衝撃ニュースが飛び込む。たまたまゲストとして居合わせたたくろうの赤木裕は「いや、そんなわけない!」と一蹴するが…。

きむらバンドへの直撃インタビューで…

番組収録が始まった途端、スタジオに芸能界を揺るがす衝撃のニュースが飛び込む。なんと、昨年末の『M-1グランプリ』で優勝したお笑いコンビ・たくろうが解散を発表したというのだ。

たまたまこの日のゲストとしてスタジオに居合わせた赤木は、「いや、そんなわけない!」と一蹴。しかし番組は、相方・きむらバンドへの直撃インタビューも入手していた。相方の発言を聞くうちに、青天の霹靂(へきれき)だった解散ニュースが急に現実味を帯び始め、赤木は目を白黒させる。

訳も分からないまま即興でネタ披露

そこで、1人「たくろう」として残されてしまった赤木のために、急きょ新たな相方を決める“二代目たくろう”オーディションを開催することに。“我こそは!”と相方を志願する芸人たちが次々と登場する。

訳も分からないまま、登場する芸人たちのネタに合わせて即興でネタを披露していく赤木。打ち合わせなしの無茶ぶりにもかかわらず、ゲストのAぇ! group・佐野晶哉や解説員たちは「素晴らしかった! ずっと前から2人でやっていたようだった」「解散がポジティブな進化を生み出した」と大絶賛するコンビが誕生する。