お笑いコンビ・たくろうとタレント・小倉優子が28日、東京・芝公園の東京タワーで行われたサントリーのイベント「東京タワー オールフリーDAY」(4月28日～29日)に出席した。4月に上京した、たくろうの2人は東京でのエピソードを聞かれ、赤木は「M-1後初の給料が入ったのでずっと額面を見ています」と話した。

たくろうのきむらバンドは、東京タワーに上ったのが初めてとのこと。そんななか、今月上京したたくろうの2人が、東京でのエピソードを話すことに。

きむらバンドは「大阪では芸人が住んでいるところは大体1か所に集まっていて自転車で5分くらいですぐ集まれたんですが、東京は皆散らばっているので少し寂しいですね」とホームシックになっていることを話した。

赤木は「やっぱりM-1後初めての給与明細が入ったので、ずっと額面見てます。大阪の寂しさとかなくなります」と懐事情を明かした。小倉から「給料は何に使おうとかないんですか?」と聞かれ、赤木は「配送料とか気にならないので、デリバリーしまくろうと思います。千葉のとか」 と話し、きむらバンドから「意味ないやろ。冷え冷えの料理が届くだけ」とツッコまれる場面も。

給料が増えたことがうれしいと話す2人に対して、小倉は「分散投資をしたほうがいいですよ」とアドバイスをするも、きむらバンドからは「(“オールフリー”のイベントなので)今日はもっと“フリーな”話をしましょう、投資の話とはちょっと...」と遠慮されてしまい、会場の笑いを誘った。