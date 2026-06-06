神山智洋(WEST.)と中村海人(Travis Japan)の“最強バディ”が帰ってくる　ドラマ『ミッドナイト屋台2～ル・モンドゥ～』の地上波放送が決定

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『ミッドナイト屋台2～ル・モンドゥ～』(毎週土曜23:40〜24:35)が、7月4日にスタートする。

神山智洋(WEST.)と中村海人(Travis Japan)がタッグ

2025年4月に放送された『ミッドナイト屋台～ラ・ボンノォ～』。味覚を失ったフレンチシェフと鋭敏な舌を持つ落ちこぼれ僧侶という異色の二人が夜の寺の境内で屋台をオープン、悩みを抱えた客と心を通わせ新たな一歩を踏み出していく――。疲れた夜に心とお腹を満たすハートフルな物語として、多くの反響を呼んだが、その続編でLeminoで配信された『ミッドナイト屋台2～ル・モンドゥ～』の地上波放送が決定した。

シーズン1から引き続き、味覚を取り戻した天才フレンチシェフ・翔太役を神山智洋(WEST.)が、味覚は優れるものの料理は全くできない元副住職・輝元役を中村海人(Travis Japan)が演じる。シーズン2では寺の境内を飛び出し大都会・横浜で屋台をオープンすることに。意気揚々と寺を後にする2人だが、出店場所として案内されたのは思ってもいなかったところで――。

小手伸也、勝村政信、浅野ゆう子らも出演

続投キャストとシーズン2から加わる新たな顔ぶれが本作を彩る。シーズン1から引き続き、翔太の幼馴染で人気レストランのオーナーシェフ・陽美役の剛力彩芽、そして2人をあたたかく見守る輝元の両親、輝徳役の竹中直人、真耶役の石田ひかりが続投する。

さらにシーズン2からは、新オープンする屋台の最初の客となる少女・星羅役に永瀬ゆずな、星羅を育てるシングルマザー・奈津子役に橋本マナミ、地元のコミュニティFMプロデューサー・藤間渉役にB&ZAI の矢花黎が登場。

さらに伝説のギャルソン・御崎役の小手伸也に、まじめすぎる警備員・鏑矢役の勝村政信、そして屋台が入るビルを所有し「中華街の母」とも呼ばれる・桂華役に浅野ゆう子が加わり、新天地・横浜での新たな出会いが、物語をどんどん動かしていく。

神山智洋、中村海人、遠山圭介プロデューサー(東海テレビ)のコメントは以下の通り。

神山智洋

Q1. 地上波放送決定にあたっての気持ちを教えて下さい。

翔太と輝元として、土曜の夜に帰ってこられたこと、心から嬉しく思います。気軽にご来店いただける、土曜の夜の癒しの時間をご提供出来ればと思います。

Q2.神山さん演じる翔太と中村さんが演じる輝元のバディの変化はありますか? また役としてでなく、中村さんの印象の変化もあれば教えてください。

シーズン1は翔太と輝元の出会いから、数々の衝突を経て、お互いを理解し、翔太の過去と向き合い、失った味覚を取り戻していくというお話でしたが、シーズン2は翔太と輝元の成長が大きなテーマになっています。翔太はシェフとして、輝元はギャルソンとしてのステップアップが強く描かれています。うみ(中村海人)は共演前から仕事は一緒にしていたのですが、とても気の利く視野の広い子だなという印象でした。初対面の人でもすぐに仲良くなれる愛される才能をもった素敵な青年だと思います。

Q3. 土曜の夜にご覧になる方へのメッセージをお願いします。

美味しいご飯がたくさん登場しますので、かなりの飯テロドラマになっていると思います。笑 是非ともお腹を空かせていただき、翌日の献立に取り入れていただければと思います。

Q4.ズバリ、「ミッドナイト屋台」シーズン2の見どころを教えてください。

シーズン1は輝元が副住職を務めるお寺が舞台でしたが、シーズン2では屋台を横浜に移し、新たな環境に挑戦します。シーズン1に続き、シーズン2の登場人物も個性豊かな方達ばかりです。それぞれが悩みを抱えて来店し、翔太と輝元が最高の料理と最高のサービスで心を解きほぐしながら、日本の屋台初の星獲得に向けて奮闘していきます。さらに、翔太にかわいらしい弟子も出来ます。土曜の夜に、みなさまのご来店、心よりお待ちしております。

中村海人

Q1. 地上波放送決定にあたっての気持ちを教えて下さい。

率直に嬉しいです! 配信でも色々な方に観ていただいたと思うんですけど、より多くの方にこのドラマを届けられるのは素直に嬉しいです。夢のようです!

Q2.神山さん演じる翔太と中村さんが演じる輝元のバディの変化はありますか? また役としてでなく、神山さんの印象の変化もあれば教えてください。

神山くんとは先輩と後輩という立場でしたが、ドラマ中は兄弟みたいにいつもくだらない話を聞いてくれたり、ご飯にも連れていってくださったり、本当にお世話になりましたし、座長としての姿を学ばさせていただきました!

Q3. 土曜の夜にご覧になる方へのメッセージをお願いします。

お仕事などで疲れた身体や頭やいろんなことを忘れられるような、平日に頑張ったご褒美のような、そんな作品になっていると思います。暖かいですし、美味しそうなご飯を見てぜひ作ってみてもらいたいです!

Q4.ズバリ、「ミッドナイト屋台」シーズン2の見どころを教えてください。

翔太、輝元が新天地でどのような屋台を開いていくのか、そして、2人は仲良くできるのか! 笑 そこがいちばんの見どころだと思います!

遠山圭介氏

いつも“仲良く”ケンカをするあの最強バディの物語が再び開幕します。今度の舞台は夜のお寺から都会へ。意気揚々と乗り込む2人ですが、契約した場所はなんと商業ビルの地下駐車場…まさにどん底のスタートともいえる新天地でのチャレンジですが、これまでも幾多の逆境に立ち向かってきた2人が、どのように壁を乗り越えていくのか? さらにスケールアップした翔太の料理とともに、RPGゲームのように少しずつ仲間を増やし、成長していく姿を楽しんでいただければ幸いです。ご期待ください。

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