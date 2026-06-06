カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏が、きょう6日に放送される日本テレビ系トークバラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)で深掘りされる。相談者に“ド直球”な言葉を投げかける一方で、人生に寄り添う姿も見せる植草氏に、Snow Manの佐久間大介は「ちゃんと寄り添ってくれるんですね」と新たな一面を見る。

“ストレートすぎる”アドバイスで注目を集めるカリスマ婚活アドバイザー・植草氏。佐久間も「婚活で『それじゃダメ』『ちゃんと考えなさいよ』っていう人」と、その存在を知っている様子だ。

日本では4900万人以上の独身者がおり、“婚活戦国時代”ともいわれる中、結婚したい人々をサポートしてきた「結婚相談所」は、ここ5年間で利用者が1.5倍に増えているという。植草氏は、自身でも結婚相談所「マリーミー」を運営し、業界屈指の成婚率を誇る存在。メディアでは相談者に“ド直球”なアドバイスを送る姿が印象的だが、番組ではその知られざる魅力に迫っていく。

植草美幸氏の“崇拝者”が魅力を解説

今回“おしつじさん”として登場するのは、植草氏の“崇拝者”を自称する2人。植草氏の婚活カウンセリングを受け、昨年9月に結婚した漫画家のオオハラさんと、一緒に仕事をするうちに“信者”になったというアルコ＆ピースの平子祐希が、植草氏の魅力を紹介する。

さらに、よく合コンに行くという納言の薄幸もスタジオに登場。婚活のプロである植草氏の話を聞きながら、そのすごさや、婚活現場での知られざるルール、新常識を学んでいく。

番組では、植草氏を3つの“推しポイント”から深掘り。1つ目は「植草流! 包み隠さない“超現実的”カウンセリング」、2つ目は「厳しいだけじゃない、相談者の人生に寄り添う言葉」、3つ目は「“婚活界の女帝”直伝! 究極のモテテクニック」だ。

結婚相談所では、カウンセリングをもとに相手探しを行うが、そこに植草氏の強みがある。実際の様子をVTRで見ていくと、49歳男性に“婚活するには遅い”と告げる植草氏。そんな中、佐久間が思わず「こんなにさみしいドリーマーって言葉ない」と驚いた、植草氏の鋭い言葉が飛び出す。

一見厳しい意見にも見えるが、包み隠さず伝えることで、着実に成婚へ導くよう叱咤するのが植草流。一方で、相談者の人生に寄り添うことも忘れない。結婚を考えていた相手と収入格差などが原因で結婚に至らなかった女性に対し、「今度は幸せになるから」と語りかける姿に、佐久間は「ちゃんと寄り添ってくれるんですね」と、新たな一面を見る。

納言・薄幸の“リアルすぎる”結婚相談も

番組後半では、植草氏本人をスタジオに迎え、さらなる“婚活の極意”について学ぶ。ストレートすぎるアドバイスに隠された、プロフェッショナルな仕事観も語られる。

また、出会いを求める33歳の薄幸による“リアルすぎる”結婚相談も展開。相手に望む条件、ファッション、合コンの極意など、自然体スタイルの薄幸に対し、婚活のプロである植草氏がズバズバ斬っていくかけ合いも。

最後には、婚活現場をどのくらい分かっているかが試される、“結婚率を高める”モテテクニッククイズを実施。佐久間のこん身の回答に、植草氏が「ダメなんですよ」と直球でダメ出しし、ここでも思わぬ新常識が明かされる。

これまで踏み込むことのなかった「婚活」という未知の世界に触れた佐久間。その世界のプロフェッショナルである植草氏の魅力を知ることで、新たな“推し”に加わるのか。

【編集部MEMO】

『サクサクヒムヒム』では特番時代から、「おぱんちゅうさぎ」「ストリートファイター6」「和山やま」「麻辣湯」「マネスキン」「パンどろぼう」「アオアシ」「ラーメン二郎」「サモエド」「平成女児ブーム」「シルバニアファミリー」「リロ＆スティッチ」「BE@RBRICK(ベアブリック)」「韓国コンビニ」「小田切ヒロ」「Naokiman」「マインクラフト」「隅田川花火大会」「味仙」「伊藤潤二」「刃牙(バキ)シリーズ」「HANA」「快活CLUB」「ARG」「コジコジ」「551蓬莱」「坂元裕二」「ユニクロ」「ぺえ」「油そば」「観光列車」「アートネイル」「日本人振付師」「タコス」「新宿ゴールデン街」「細田守監督」「冬アイス」「穴場温泉街」「から揚げ」「ストリートダンス」「冬の北海道」「チョコレート」「鳥貴族」「猫写真集」「ホルモン」「無印良品」「最新家電」「DJ」「物件探し」「名探偵コナン」「せいろ」「沢尻エリカ」「アニメ制作会社」、「カレーハウスCoCo壱番屋」を深堀り。2025年の年末には『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』も放送された。

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